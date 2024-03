Második negyed

A következő tíz perc úgy indult, ahogy az első abbamaradt: kiváló DVTK-védekezés, precíz támadójáték. Ana Tadic 2+1 pontját követően addig még nem hallott rigmusokra is rákezdtek a leleményes drukkerek, a francia kosárcsapat edzője pedig egyre idegesebben sétált és reklamált egy-egy játékvezetői ítélet után. A Diósgyőrnek viszont nem volt labdája az egyenlítéshez, mínusz négynél ugyanis három szép, távoli kosárral ismét nagyobb (11 pontos) előnyre tett szert a vendég együttes. A hazaiak eladott labdáinál és kihagyott dobásainál egy-egy elégedetlen hang is érkezett a lelátóról, de a többségen

továbbra sem lehetett érezni, hogy ne miskolci előny lenne.

A Villeneuve-d’Ascq csapatából Kamiah Smalls volt a legeredményesebb, már a második negyed hajrájára elérte a 10 pontos határt, az újabb kosara után (23-38-nál) jött is Völgyi Péter időkérése. Hatott, Lelik Réka ugyanis rögtön dobott egy hárompontost, majd két jó védekezéssel is előrukkoltak a diósgyőriek, így végül 26-38 volt az állás a negyedórás nagyszünet előtt.

A csapategység végig megvolt, hatalmasat küzdöttek a DVTK játékosai

Fotó: Origo - Csudai Sándor

Harmadik negyed

A félidei, kisorsolt szurkolók közötti látványos dobóverseny után mindkét csapat lassan vette fel újra a meccs ritmusát, a Smalls által felhergelt szurkolók egyre elégedetlenebbek voltak (elsősorban a játékvezetőkkel), de Milica Jovanovic és Lelik Réka kosara után ismét csak nyolc pont volt a különbség, így a francia időkérés közben még tovább fokozódott a hangulat.

Smalls büntetőinél nem lettünk volna az amerikai kosárlabdázó helyében,

de végül egyet így is bedobott a kettőből, majd ismét tíz pont fölé módosult a franciák előnye. A szurkolóknak némi elégtételt jelenthetett, amikor a DVTK-nak ítéltek egy kérdéses szituációt, így aztán mindenfélét kiáltozhattak a reklamáló vendégek irányába. A játékrész hajrája viszont így is a Villeneuve-d’Ascq számára sikerült jobban, így visszaállt a félidei különbség, és mínusz 12-ről akarta a teljes lelátó, hogy egy történelmi fordítás szülessen a DVTK Arénában.

Minden diósgyőri pontnál óriási volt a boldogság a játékosok és a szurkolók között

Fotó: Origo - Csudai Sándor

Negyedik negyed

A történelmi fordítás azonban szerdán este nem sikerült. Ugyanis hiába jöttek a záró játékrész elején a miskolci kosarak, a lille-i játékosok sem izgulták el a mérkőzést a nagy előnyük birtokában. A kitartó biztatás közepette egy kimaradt támadást egy kimaradt támadás követett a túloldalon, ha pedig kicsit zárkózni tudott a DVTK, a Villeneuve-d’Ascq azonnal válaszolt. Kányási Veronika irányításával hatalmasat küzdött a miskolci csapat, de nem tudott már visszajönni tíz ponton belülre a hazai együttes, így az utolsó másfél percet már nyugodtan kezdhették meg a lille-iek.

Aho Nina jogtalannak tűnő kipontózódása után ráadásul kissé az indulatok is elfajultak,

a nézőtérről egy sál és egyéb tárgyak is a pálya szélére repültek, de végül a játékosok és a nézők is beletörődtek, hogy ez most nem sikerült. Még ha ez a dudaszónál felharsanó hangos füttyszónál nem is érződött, később a diósgyőri csapatot csupa biztató mondat kísérte le a pályáról.

Kaila Charles (5) lett a miskolciak legeredményesebb játékosa

Fotó: Origo - Csudai Sándor

A vendégek sikerével még várni kell arra, hogy a 6. különböző magyar csapatnak (MTK, BSE, Tungsram, Pécs és Sopron) is sikerüljön, ami most a lille-ieknek fennállásuk során először: bejutni a női kosárlabda Euroliga legjobb négy csapata közé.

Az ESB Villeneuve-d’Ascq egyben az elmúlt tíz év első francia csapata lett, amely Final Fourba jutott.

A négyes döntőben rajta kívül két török csapat (a Fenerbahce és a Mersin), valamint az esti, cseh USK Praha és a Juhász Dorkát is foglalkoztató olasz Schio győztese szerepel majd.

Női kosárlabda Euroliga, negyeddöntő, 3. (utolsó) mérkőzés:

DVTK HUN-Therm – ESB Villeneuve-d’Ascq (francia) 58-73 (15-23, 11-15, 18-18, 14-17)

Továbbjutott a Final Fourba a Villeneuve-d’Ascq, 2-1-es összesítéssel.

A DVTK pontszerzői:

Aho N. 8, Charles 11, Jovanovic 9, Lelik 7, Grigalauskyte 2

cserék: Aho T., Garbin 5, Kányási 9, Oláh, Tadic 7, Tenyér, Vég-Dudás

