A szponzoráció ugyanakkor nem ajándék. Komoly elvárásaink vannak, ha nem is feltétlenül helyezésben, hiszen egy-két helyezés a tabellán ide vagy oda nem döntő jelentőségű. Viszont azt szeretnénk, ha az egri klubból továbbra is tehetséges, a válogatottban is meghatározó játékosok kerülnének ki,

és, ahogy mi hozzájárulunk a sikereikhez, úgy eredményeik révén ők is is hozzájárulnak a DIGI márkanév jó hírének öregbítéséhez. 2025-től ráadásul ONE néven működik tovább a cég, ami már önmagában is elvárást jelent" - mondta Tábori Tamás.

Tábori Tamás Biros Péter és Szécsi Zoltán között: a jövőben együtt dolgoznak az egri sikerekért

Fotó: Origo - Polyák Attila / Origo - Polyák Attila

A klub helyzetéről Szécsi Zoltán elmondta, óriási segítséget jelent számukra a DIGI beszállása, hiszen egy olyan klubról van szó, ahol mintegy 400 fiatal vízilabdázik.