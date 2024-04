A Ferencváros idegőrlő csatában 26-25-re kikapott hazai pályán a dán női Esbjergtől a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának első mérkőzésén. A két csapat idén a csoportkörben is találkozott már egymással, és akkor a dánok visszavágtak a tavalyi budapesti Final Four elődöntőjében elszenvedett 30-29-es vereségért, és sokáig úgy tűnt, ezúttal is simán nyernek, hiszen a második félidő közepén többször is vezettek három góllal.

Csakhogy a Fradi nem hagyta annyiban, hogy a dán és norvég sztárok sorát felvonultató Esbjerg szórakozzon velük saját szurkolóik előtt, és az utolsó pillanatig harcolva minimálisra csökkentették végül a különbséget, amivel nyílttá tették a május 5-i visszavágót.

Ebben pedig fontos szerepe volt a Fradi kőkemény védekezésének, és a bravúrokat bemutató Böde-Bíró Blankának. A párizsi olimpiára készülő magyar válogatott kapusa még az utolsó másodpercekben is megmutatta, ki az úr a háznál: Kristine Breistöl blokkolt lövése után hihetetlen reflexszel védte Nora Mörk ziccerét.

A olimpiai, világ- és Európa-bajnok szupersztár láthatóan nem hitte el, ami történt vele, csak a fejét csóválta, hogy ilyen nincs. Hát van...

A Fradinak kapusa produkciója ellenére persze még szinte a csodával határos mértékű bravúrra lenne szüksége, hogy egymást követő második évben is ott lehessen az MVM Dome-ban sorra kerülő négyes döntőben. De, ami tavaly a Metz ellen, majd idén a szintén francia Brest ellen sikerült a negyed-, illetve a nyolcaddöntőben, az miért ne sikerülhetne újra ezúttal az elődöntőben? A Ferencváros azon a két meccsen hazai vereség után tudott továbbjutni, ráadásul mindkét meccsen a mostatninál nagyobb, az előbbi esetben hat, míg utóbbiban két gólos hátrányt kellett ledolgoznia a zöld-fehér csapatnak.

Kapcsolódó cikkek: