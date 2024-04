Ludovic Fabregas, a Veszprém francia játékosa három góllal zárta a meccset

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A második félidőben még nagyobb volt a különbség a csapatok között, a Bajnokok Ligája-negyeddöntő jövő csütörtöki első mérkőzésére készülő Veszprém a 43. percben már tíz góllal vezetett, és hatékony védekezésére alapozva a hátralévő időben is uralta a játékot. A szegedieknek ugyan volt egy 3-0-s sorozatuk, de végül ez is kevésnek bizonyult, hogy megússzák a vártnál is súlyosabb vereséget.