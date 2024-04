A Budaörs tájékoztatása szerint Ferenczy Boglárka nyáron érkezett a klubhoz, ahol az ifjúsági I. osztály és az NB II mellett alkalomszerűen bepillantást nyerhetett az NB I 6. helyén álló felnőtt együttes életébe is. Ferenczy korábban a Tungsram SE-Nagykanizsa, az FTC, a Tempo KSE és a Budakalászi SC kézilabdázója is volt, idén pedig kettős játékengedéllyel a Budaörs mellett a Komáromi VSE kapuját is védte.

Ferenczy Boglárka 18 éves volt

Fotó: budaorshandball.hu