„Édesanyám hamarosan repül vissza Budapestre, mert meglátogatott, igaz ezt nem így terveztük. Két hete műtötték meg a térdemet, így most lábadozom. Remélem, hogy hamarosan jobban leszek.

Az ottawai csapattársaim is nagyon segítőkészek, többen felajánlották, hogy bármire szükségem van, csak szóljak nekik és egyből jönnek.

Nagyon jó emberekkel vagyok körülvéve, de azért az anyai szeretet az pótolhatatlan és, amit egy anya megtesz a gyermekéért, azt senki más nem csinálja utána, így hát eljött ilyen messzire is, hogy tudjon nekem segíteni – nyilatkozta a Borsnak Garát-Gasparics Fanni, aki február végén a PWHL történetének első magyar gólját. – Most a legegyszerűbb dolgokban is segítségre szorulok, hiszen csak az egyik lábamon tudok állni, a két kezemmel pedig 1-1 mankót fogok, tehát például nehéz eljuttatni tárgyakat a lakás egyik pontjából a másik távolabbi zugába.