Kiválóan játszott a svédek ellen a magyar női kéziválogatott

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

"Amilyen kemény faultokat elhelyeztek a svédeken, azon meg is lepődtek a skandinávok, mint ahogy azon is, hogy mennyire tűzben volt a válogatott. Persze voltak hibáink, de rengeteg helyzetet alakítottunk ki, nagyon jól védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény is: rég láttam ilyen jól játszani a csapatot."

Kitért arra is, hogy a korábban látott hosszú hullámvölgyek ezúttal elkerülték az együttest, ezt kulcsfontosságú tényezőnek nevezte.