kétszer az elitben érdekelt Japántól és Svájctól, továbbá megnyerték a budapesti és a pozsonyi négycsapatos tornát is. Az egyik legnagyobb ellenfélnél, a franciáknál augusztusban, decemberben és februárban is jobbnak bizonyult a válogatott. Főként a legutóbbi, szlovákiai torna szolgált fontos tapasztalatokkal: kiderült, hogy egy pillanatnyi megingást is képesek megbüntetni a riválisok, ám a magyarok kétszer is hátrányból felállva mutattak karaktert.

A magyar női jégkorong-válogatott még két felkészülési meccset játszik Ausztria ellen a vb előtt

Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Bo Amstrup

Pat Cortina szövetségi kapitány akkor azt mondta: örül, hogy a többiek ennyire megnehezítették csapata dolgát, és reméli, megtanulták a szükséges leckét. Saját játékosai is megnehezítik majd a kapitány dolgát a keret kijelölésekor, az elmúlt időszakban sikeres nagy generáció mellett ugyanis egyre több a fiatal, akik a szezon során már bizonyítottak.