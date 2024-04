Pat Cortina szövetségi kapitány együttese szombaton 15 órától újra összecsap Mátyásföldön Ausztriával.

A magyar női jégkorong-válogatott bő világbajnoki kerete:

Kapusok: Németh Anikó (Björklöven, SWE), Milibák Helga (BJA), Révész Zsuzsa (MAC Budapest)

Hátvédek: Taylor Baker (New York, USA) Balog Gréta (MAC Budapest), Gengeliczky Dorottya (Trine University, USA), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Márton Adél (OHA, CAN), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (SDE, SWE)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (HKB), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Gondos Tamara (MAC Budapest), Horváth Imola (MAC Budapest), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Imets Mercédesz (BJA), Jókai-Szilágyi Kinga (Skelleftea, SWE), Kreisz Emma (University of Minnesota, USA), Metzler Regina (OHA, CAN), Mozolai Berta (Stanstead College, CAN), Pázmándi Zsófia (Plattsburgh, USA), Rónai Alexandra (MAC Budapest), Seregély Míra (University of Maine, USA), Szamosfalvi Petra (HKB), Hayley Williams (HKB)