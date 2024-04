Veszprem logra en el ultimisimo segundo el gol que le da el triunfo 32-31 ante un gran Aalborg que mandó durante todo el partido, que fue mejor y que no mereció la derrota.Un error de Axer en el pase propicio la contra de Yahia. No me ha gustado Veszprem. Eliminatoria abierta

⬇️ pic.twitter.com/2EOZwe23eY