vélekedett arról Golovin, hogy a felelősségvállalás mértéke is jelentősen nőtt a csapaton belül.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy az önbizalomfejlesztés is kiemelt szerepet kapott a válogatottnál, valamint a játékosok munkamorálja is javult, klubjukban az erőnléti edzésekre nagyon odafigyeltek. Golovin kiemelte, hogy csapata folyamatosan rengeteget profitál abból, hogy a Győr és a Ferencváros után a Debrecen is bekerült a Bajnokok Ligájába.

Az 54 éves vezetőedző nem győzte hangsúlyozni, jelentősen nőtt a játékosok belső motivációja, a fiataloknak is komoly céljaik vannak a BL-ben és a válogatottban is, ráadásul többen is egyérteműen kijelentették: azért dolgoznak, hogy olimpiai bajnokok legyenek

- számolt be róla az MTI.