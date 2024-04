Hatalmas lendülettel kezdett a magyar csapat. Fél perc elteltével Klujber hetesével 1-0 volt ide. Japán azonban egy pillanatig nem adta fel, mert erre a magyar gólra kettővel felelt. 1-2-nél az első olyan alkalom volt a debreceni tornán, amikor az ellenfél vezetett Magyarország ellen. Nem sokáig maradt ez így, mert előbb Kuczora, majd Győri-Lukács dobott nagy gólt, így a 6. percbe 3-2-re vezetett Magyarország.

Japán rohanósra vette a tempót, de ebben a szédítő sebességben benne volt a hibázás lehetősége is. Ha pedig nem hibáztak, akkor még mindig ott volt a kapuban Böde-Bíró Blanka, aki most is remekül védett. Azt is érdekes volt nézni, ahogy egy-egy nagy védése után szinte a felezővonalig futott fel a magyar kapus a támadásokná, ezzel segítve a mieink támadásait.