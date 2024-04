Ekkor még nem is sejthette Rob Niedermayer, hogy játszik ő majd OB I-es meccset is Budapesten, kissé másabb körülmények között. Most a vb-re készülő kanadai válogatott játékosaként érkezett klasszis társaival.

Rob Niedermayer nem sejtette 2004-ben Budapesten, hogy az Anaheim mezét hamarosan a Ferencvároséra cseréli

A magyar keretet lényegesen könnyebb volt összeállítani a szlovák szövetségi kapitánynak, Dusan Kapustanak. Egyébként is adott volt, hiszen

a válogatott a Divízió I-es világbajnokságról érkezett,

ahol a célkitűzéstől (dobogós helyezés) elmaradva a negyedik helyen végzett. Nyilván azt a szereplést nem lehetett ezzel a Kanada elleni (barátságos) találkozóval feledtetni, de ezt nem is várta senki.

KANADA ROBOG, MINT A GYORSVONAT

A közönség a Magyarországon soha nem járt erősségű ellenfél miatt hatalmas show-ra számított. Akkor már lehetett követni hazánkban az NHL meccseit, és a televízióból ismert sztárokat testközelből látni nagy élményt ígért. Ráadásul Kanadának „élesnek” kellett lennie, hiszen ezen találkozó után öt nappal vívta első meccsét Csehországban. Éles is volt. Mielőtt a meccsel foglalkoznánk, nézzük kik léptek jégre ezen a történelmi, budapesti meccsen:

Magyarország: Budai- Tőkési, Sille, Palkovics, Ocskay, Gröschl, Tokaji, Horváth, Peterdi, Ladányi, Vas M., Kangyal, Svasznek, Fodor, Hoffmann, Kovács, Lencsés, Szélig, Borbás, Majoross, Csibi.

Szövetségi kapitány: Dusan Kapusta Kanada: Luongo - Morris, Bouwmeester, Williams, Horcoff, R. Niedermayer, Dupont, Mitchell, Shantz, Briere, Sarault, Heward, Schultz, Heatley, Roest, Dumont, Metropolit, Alston, Giguerre (kapus), Denis (kapus).

Szövetségi kapitány: Joel Quenneville

A magyar válogatott kapuja előtt Budai Krisztiánnak jutott az a megtisztelő, ám korántsem egyszerű feladat, hogy minél kevesebb szerzett gólon tartsa a világsztárokat. Szuper Levente tengerentúli csapata, a Peoria Rivermen akkor még versenyben volt az ECHL-ben, így a (vb-meccsekhez hasonlóan) ezúttal sem tudta segíteni a válogatottat. Pont a magyar-kanada napján győzött csapata 4-2-re, és egyenlített a Reading elleni párharcban. Budai mellett a másik nevezett kapus az újvárosi Halmosi Tamás volt, akinek állítólag felajánlotta a lehetőséget Kapusta, hogy a hajrában beálljon, de ő nem élt ezzel. A kanadaiak egyébként szépen elosztották a meccset a kapusaik között, mindhárman (ahogy az az NHL All Star Gálákon szokás) egy-egy harmadot védtek.