A második harmad egy bődületes védelmi hiba miatt dél-koreai helyzettel kezdődött, Li Csong Min két próbálkozását azonban Bálizs hárította. A Mihály elleni szabálytalanságért kapott fórban a hátvéd Stipsicz Bence talált be, Erdély remekül takarta a kilátást Ha elől. Három perc múlva megint Erdély ment zavarni az úgynevezett piszkos zónába, és Sebők Balázs ütött gólt távolról. 36 másodperc múlva Mihály kapott jó ütemű passz a vb-újonc Ortenszky Tamástól, ezzel ő is eredményes lett. A megroggyant ellenfél időt kért és kapust cserélt, ám ez sem segített, mert az üresen hagyott Erdély szinte "zsákolva", a kapu torkából húzta be a korongot a gólvonal mögé felavatva Li Jon Szeungot. A második szünet előtt Galló Vilmos ült ki magas bottal lökésért, ez volt az első magyar emberhátrány. Azonban a nagy kedvvel játszó Erdély kiugrott volna, de visszahúzták, a megítélt büntetőt pedig a dél-koreai kapus botoskesztyűvel védte, így elmaradt a mesterhármas.

A harmadik harmadban a biztos vezetés tudatában főleg a védekezéssel törődött magyar csapat, a stáb mindenkinek igyekezett egyenlő részben elosztani a jégidejét. Rossz hír volt viszont, hogy Sofron térdelés miatt végleges kiállítást kapott. Az MTI értesülése szerint a szerda délelőtti fegyelmi bizottsági ülésen döntik el, hogy a magyar csatár kap-e eltiltást. A kitörő Erdéllyel szemben megint szabálytalankodtak, de újfent elrontotta az emberhátrányos büntetőt. Az emberelőnyben Sin Szang Hun szépített, majd az egyre paprikásabb hangulatban sorra jöttek a kiállítások. Németh Kristóf a hajrában a felső lécet találta el, így maradt a 6-2.

"Véletlen ütközés volt, nem szándékos, a térdünk találkozott. Remélem, nem tiltanak el, és pályára léphetek szerdán a románok elleni meccsen. Fontos meccs lesz, ráadásul sok barátom, klubtársam játszik a riválisnál. Az mindig egy érzelmi plusz, ha a székelyek találkoznak" - mondta Sofron a meccs uán a Ripostnak.

A magyarok szerdán 12.30-kor az eddig pont nélküli, 17 székellyel felálló román, pénteken a házigazda olasz, a szombati záráson pedig a szlovén válogatottal találkoznak. Az első két helyezett jut fel a 16 csapatos világelitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

Korábban: Szlovénia-Románia 6-1 (1-1, 3-0, 2-0)