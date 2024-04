Don MacAdam szövetségi kapitány együttese pénteken 5-2-re, szombaton 6-2-re kapott ki Krynicán a lengyelektől. A magyar szövetség honlapjának tudósítása szerint a második meccs nagyobb részében "nem csak papíron, a jégen is osztálykülönbség volt a két együttes között, és az egy dolog, hogy hátul Benny Hill Showba illő dolgokat csináltunk, de ezen túlmenően a mezőnyjátékunk is teljesen esetleges volt, és a kapura is tökéletesen veszélytelenek voltunk" - írja az MTI.

Nem lesz könnyű dolga a magyar férfi hokiválogatottnak a bolzanói I/A-s vb-n

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert