Az IHF ekkor úgy döntött, hogy a teljesen amatőr és világversenyen 2012 óta nem szereplő Nagy-Britannia jöjjön Debrecenbe negyediknek. Előzetesen azért nem volt ennek túl nagy jelentősége, mert ezt a gyenge csapatot mindhárom másik résztvevő nagyon meg fogja verni. Azt persze érdemes lett volna tudni, hogy mit szóltak ehhez a döntéshez azok a románok, akik éppen csak lemaradtak az olimpiai selejtezőről. De ez legyen az ő bajuk. Egy biztos, a magyar csapat sokkal rosszabbul járt volna, ha tényleg a románok kerülnek be ebbe a csoportba. A svédek is morogtak egy sort, velük nem először fordult elő, hogy az egyik ellenfelük nem érkezett meg a selejtezőre. Három évvel ezelőtt Szenegál nem utazott el abba a csoportba, ahol a svédek voltak.

Remek volt a hangulat Debrecenben

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Előzetesen tehát azt lehetett várni, hogy a magyar csapat biztosan legyőzi majd a briteket - ezen a meccsen tényleg az volt a legfontosabb, hogy senki se sérüljön meg a valódi nagy meccsek előtt. A britek keretében négy juniorkorú játékos is szerepelt. A magyar szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir is arról panaszkodott, hogy két éves videót tudtak csak szerezni és megnézni. Böde-Bíró Blanka és Albek Anna, valamint Juhász Gréta maradt ki a magyar csapatból, de ennek semmi jelentősége nem volt. Ráadásul Böde-Bíró és Albek is kisebb sérüléssel bajlódott.