Óriási hangulat fogadta a magyarokat Debrecenben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ébredeztek a svédek és két gólt le is faragtak, a 14. perc végén, 7-5-ös magyar vezetésnél Golovin Vlagyimir időt kért. Meg kellett nyugtatni a csapatot, mert az utóbbi perceken akadozott a támadójáték. A svdek kapusa, Bundsen is elkezdett védeni. Ez és az eladott labdák jelentették azt, hogy a 17. percben már 7-7 volt az állás. A vészes magyar gólszegénységet Kuczora Csenge törte meg, aki eddig élete meccsét nyomta. Schatzl Nadine volt a harmadik magyar játékos, aki feliratkozott a góllövők közé. 7-7 után 10-7 ide, csodálatos feltámadásnak voltunk szemtanúi. A Kuczora helyére behozott Klivinyi Kinga is szép gólt szerzett, de a cunderét később Bundsen valami hihetetlen bravúrral védeni tudta.