Szintet lép a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) és a Pöttyös (valamint a gyártó FrieslandCampina Hungária) együttműködése, amely nyolcadik éve tart. A MOB és a Pöttyös 2016 óta működik együtt azzal a céllal, hogy Magyarország kiugró népszerűségnek örvendő márkája megismertesse és közelebb hozza a szurkoló közönséghez olimpikonjainkat, akik büszkén képviselik hazánkat a párizsi ötkarikás játékokon, és akikért közösen szurkolunk július 26-tól augusztus 11-ig.

A Pöttyös és a MOB az olimpiára készülve, a korábbi hagyományok szerint 200 darabból álló, új szurkolói kártyacsomagot készített, amelyeken az olimpikonok mellett paralimpikonok és korábbi olimpiai bajnok legendák is helyet kaptak. Mivel a Pöttyös Túró Rudit és más termékeket a magyar háztartások hetven százalékában heti rendszerességgel fogyasztják, az eredeti cél változatlanul az, hogy az olimpiai csapatot és a legendákat széles körben, magyarok milliói számára „testközelbe” hozzák. A szurkolói aktivitás 2024-ben a trendeket és szokásokat követve megújul és nagyrészt a digitális térbe költözve, huszonegyedik századi arculatban és még több információ tartalommal folytatódik tovább. Ahogy a Pöttyös esetében is kéz a kézben jár a tradíció és innováció, a szurkolói kártyagyűjtő aktivitás is tovább lett fejlesztve: digitális formában és vizuálisan újragondolva, az AR lehetőségeit kihasználva a Pöttyös mobilalkalmazásba költözött. Változatlan cél mentén: összehozni az olimpikonjainkat és a sportszeretőket, hogy minden Pöttyös-rajongóból vérbeli szurkoló váljon az olimpiára.

Szecskó Ferenc, a Pöttyöst gyártó és forgalmazó FrieslandCampina Hungária vezérigazgatója és Gyulay Zsolt, a MOB elnöke

„A Pöttyös sikere mögött együtt van jelen a gazdag múlt és a folyamatos innováció. Közel 60 éve készítjük Magyarország kedvenc túródesszertjét és az évtizedek alatt magyar fogyasztók millióihoz juttattuk el a Pöttyös élményt, régi és új generációkhoz egyaránt.

A termékfejlesztés és a kínálat változatossága vezető és megbízható élelmiszeripari vállalatként fontos része a küldetésünknek. A megújulásra való folyamatos törekvésünk jegyében újítottuk meg az olimpiai kártyáinkat is annak érdekében, hogy a szurkolók még praktikusabban, még izgalmasabb formában, még testközelibb élményekhez és információkhoz jussanak az olimpia magyar hőseről.

Az alkalomra fejlesztett digitális platformunkon izgalmasan van ötvözve a sporttörténelem, a párizsi olimpiai csapatunk bemutatása, az olimpia alatt folyamatosan frissülő információk, illetve a szurkolók aktiválása. Köszönjük a Magyar Olimpiai Bizottságnak, hogy együttműködhetünk ebben a küldetésben” – mondta Szecskó Ferenc, a Pöttyöst gyártó és forgalmazó FrieslandCampina Hungária vezérigazgatója.

„A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és persze a magyar is a legfontosabb feladatai között tartja számon, hogy minél több fiatallal ismertesse meg az olimpiai értékeket, úgy, mint kiválóság, tisztelet, barátság. Ennek egyik feltétele, hogy a fiatalok ismerjék a legendás sportolókat, sporttörténeteket, és persze az éppen aktuális olimpiai játékokon is tudják, hogy kinek szurkolhatnak” – mondta Gyulay Zsolt, a MOB elnöke.