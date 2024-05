Galló Vilmos a Románia elleni meccs utáni nyilatkozatával kapcsolatban elmondta, az egész csapatot frusztrálta egy picit, hogy meg lettek kavarva a sorok, szerinte „emiatt is történt, ami történt” – nyilatkozta a vb-t közvetítő Sport TV-nek csütörtökön Bolzanóban, miután nagy port kavart az eset, amire a szövetség is reagált.

Bolzano, 2024. május 1. Galló Vilmos (j) és Matias Haaranen, a román válogatott játékosa a bolzanói divízió I/A jégkorong-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában játszott Magyarország - Románia mérkőzésen a Sparkasse Arénában 2024. május 1-jén.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



„Én úgy érzékeltem, nem csak bennem, hanem a csapat nagy részében is volt egy frusztráció, ami talán belőlem jött ki a legjobban. Úgy éreztem, hogy sokáig mindig le próbálnak nyomni, és amikor kivettek az emberelőnyből, az éreztem, az volt az utolsó csepp. Természetesen mindent megmutattam, próbáltam úgy játszani, ahogyan csak tudok a románok ellen is” – mondta Galló, aki szerint „nem volt szerencsés pont a meccs után elkapni, a meccs hevében egy ilyen interjút adni.”

„Talán ennek nem ott lett volna a helye, vagy nem is volt ott a helye, és ezért bocsánatot is kértem nyilvánosan. Ezt a négy fal között kellett volna megoldani, tegnap meg is beszéltük a csapattal, az edzői stábbal és a játékosokkal. Van két meccsünk hátra, azok elé nézünk most” – mondta Galló, aki kapott néhány száz üzenetet és egy idő után ki kellett kapcsolnia a telefonját.

Galló szerint nincs széthúzás a csapaton belül, még szorosabbá tette ez az incidens a csapatot és megígérte, hogy 100 százalék helyett 200 százalékon fog menni, és mindent megtesz, hogy nyerjen a csapat.

A válogatott további két mérkőzése a vb-n:

Magyarország – Olaszország: május 3., péntek 18:45, Sport1 (élő)

Magyarország – Szlovénia: május 4., szombat 18:45, Sport2 (élő)

Galló Vilmos Szuper Leventével beszélgetett a jégkorong-világbajnokság helyszínén, Olaszországban: