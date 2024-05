A magyar válogatott átlövő, Ilic Zoran csapata, a Hamburg nem nyújtotta be határidőre (csak egy óra késéssel) az úgynevezett gazdasági életképesség igazolását, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy indulási engedélyt kaphasson a német kézilabda legmagasabb osztályában. A jelenlegi bajnokságban 30 forduló után 9. helyen álló HSV a körülbelül 2,9 millió eurós likviditási hiány miatt a múlt héten nem kapta meg az indulási jogot a Bundesliga következő szezonjára. Sebastian Frecke, a klub ügyvezető igazgatója szerint a Hamburg minden feltételnek eleget tett – szerződéseket módosított, kifizetéseket hozott előrébb és új befektetőket talált, amelyekkel állítása szerint több mint 4 millió eurót gyűjtött össze, hogy csökkentse az adósságát.

Ilic Zoran csapata számára veszélyben a Bundesliga-indulás

Fotó: Claus Bergmann / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„Minden szerződést időben benyújtottunk a ligának. Sajnos határozott várakozásainkkal ellentétben mégis negatív visszajelzést kaptunk az engedélyező bizottságtól. Most jogi lépéseket fogunk tenni, és időben fellebbezést nyújtottunk be a feltétel megadása ellen" – jelentette ki múlt héten a klubvezető.

Elutasította a Bundesliga elnöksége a Hamburg fellebbezését

A jogi lépéseket meg is tette a klub, ám hétfőn a HBL megerősítette a HSV licencének visszavonását a következő szezonra. A jelenleg még a Bundesligában szereplő, 2013-ban Bajnokok Ligája-trófeát is nyerő, majd a 2016-os kizárása után 2021 óta ismét élvonalbeli együttesnek így egyetlen esélye maradt: a független választottbírósághoz fordulni, amely akár több hétig is vizsgálhatja az ügyet, mielőtt döntést hoz.

Amennyiben a döntés érvényben marad, úgy Torsten Jansen edző csapata nem csupán kiesne, de egyenesen a negyedosztályba kerülne

– ahol jelenleg a második számú csapata szerepel.

Torsten Jansen egyelőre nem tudhatja, mi lesz a HSV sorsa

Fotó: Claus Bergmann / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„Még alapos jogi vizsgálat után is meg vagyunk győződve arról, hogy a klubnak meg kell kapnia a licencet a következő idényre, ezért időben választottbírósági keresetet fogunk benyújtani a választottbírósághoz, hogy döntést hozzanak" – áll a HSV hétfői közleményében.

