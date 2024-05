Ilyen még soha nem történt a világelitbe jutó magyar hokiválogatottal

A magyar jégkorong válogatott a bolzanói Divízió I/A világbajnokság utolsó fordulójában egy élet-halál meccsen 2-1-re legyőzte a már korábban a világeliltbe jutó Szlovéniát. Ezzel pedig egyszerre több olyan sikert is elért, ami korábban még soha nem sikerült a magyar csapatnak. Erről és a torna előtt a játékosokra nehezedő nyomásról is beszélt a Bors helyszínen tartózkodó munkatársának a csapat talán legrutinosabb tagja, Sofron István. A csatár már több nagy sikert is átélt a válogatottal, most mégis könnyes szemmel vette át az aranyérmet.

"Persze, hogy elérzékenyültem, föl sem fogom még, hogy ennek újra a részese lehetek.

Elértünk egy olyan sikert, amit a magyar jégkorong még nem, hogy első helyen jusson fel a divízió I/A-ból. Szlovéniát még nem győztük le, soha nem sikerült azonnal visszajutni, újra ott vagyunk az elitben, miközben mindenki temette ezt a csapatot a világbajnokság előtt.

Szinte a nulláról építkeztünk fel lelkileg, és megtaláltuk az utat a győzelemhez. Tényleg egy csoda a számomra, hogy ezt egy ilyen erős csoportban el tudtuk érni, ahol mindenki a kiesésre számított, és megmondom őszintén én is féltem attól, hogy ha nem úgy a pattan a korong, akkor benne lehet.

És benne is volt, hiszen láttuk, az összes válogatott botlott ezen a vb-n, szoros meccseket játszott, nagyon nehéz ebből a csoportból feljutni.

Örülök, hogy sok balsors után, ami minket ért, a korong arra pattant, ami nekünk kedvező, és meg tudtunk nyerni egy olyan mérkőzést, ahol nem voltunk jobbak."

A magyar válogatott ünnepel a torna megnyeréséért járó díj átvétele után a bolzanói divízió I/A jégkorong-világbajnokság utolsó, ötödik fordulójában játszott Szlovénia-Magyarország mérkõzés után 2024. május 4-én

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A csapatot elől gólokkal és gólpasszokkal segítő csatár külön kitért a kapus Bálizs Bence teljesítményére, akinek szerinte egyértelműen helye lett volna a torna válogatatottjában is.

Olyan kapusteljesítményünk volt, ami nélkül nem lehet nyerni, Bence szenzációsan védett, az hogy nem ő a legjobb kapus a tornán, az egy vicc számomra. Nekem ő a legjobb kapus. Kimagasló volt.

Annak örülök, hogy minden meccsen a szívünket lelkünket kitettük a pályára, és ez nekem vesszőparipám, hogy mindegy, mi az eredmény, de szív és lélek nélkül ez nem fogadható el címeres mezben. Ez egy igazi csapat, nem engedhetjük meg, hogy nem csúszunk-mászunk.

Ez erőt adott nekünk, úgy éreztük, hogy egy család vagyunk, és volt mögöttünk egy brutális szurkolótábor. Ilyen fantasztikus hangulatot nem is tudom, mikor éltem át legutóbb a jégen...

A Metropolnak nyilatkozó Garát Zsombor szerint valóságos hullámvasút volt a bolzanói egy hét, ami során brutális mélységeket és fantasztikus magasságokat is megélt a magyar csapat.

"Hullámvasutas hét volt, de hálistennek jól sikerült. A csapategység működött, és ez ma ki is jött. Ez többről szól a győzelemnél, mert a vb előtt sokan megkérdőjelezték a csapatot, aztán pár edzőmeccsen sikerült ebből visszarázódni, és bele jöttünk a vb-be. A világbajnokság derekán volt egy hullámvölgyünk, és utána sikerült kihozni azt, amit a személyiségünk tartalmaz."

Kapcsolódó cikkek: