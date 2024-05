Több zsáknyi plüssmaci repült a pályára

Most mi már túlvagyunk (sikeresen!) a mi világbajnokságunkon, a kanadaiaké meg csak bő két hét múlva kezdődik. Persze tudom, hogy hivatalosan már szombaton ebédidőben Prágában játszik Kanada, de a buta lebonyolítás miatt az első komoly meccse majd csak két hét múlva csütörtökön lesz. Mert Nagy-Britannia után jön számára a nyolcfős csoport további három gyenge csapata, majd miután ezen meccsek után már továbbjut,

tét nélkül gyakorolhat a „négynapos vb-re” Finnország, Svájc és Csehország ellen.

Jócskán van ideje formába hozni magát, aggódnának is a vezetői, ha már most maximumon pörögne. A magyar válogatott pedig a múlt héten pénteken és szombaton olyan teljesítményt nyújtott, amilyenből egy évben is ritkán jön össze három, nemhogy egy héten belül.

Csak egy gólt láttunk az első harmadban,

utána pedig jön a „plüss-zápor”, az előre meghirdetett program keretében perceken keresztül repülnek a jégre a játékállatkák, mennyire fognak majd örülni nekik új gazdáik!

Az első szünet így 6-7 perc csúszással indul, és mivel 17 perc kell a jég rendbehozására, így majdnem félórát tölthetnek a csapatok az öltözőben.