A magyar jégkorong-válogatott kapusa, Bálizs Bence a csapat egyik legjobbja volt a vb-n

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A két válogatott eddig 13-szor találkozott, kétszer született döntetlen (1934-ben barátságos mérkőzésen 0-0, míg az 1938-as prágai világbajnokságon 1-1), ezen kívül 11-szer a kanadaiak nyertek. Az összesített gólkülönbség 12-74. Kanadának ez lesz a második felkészülési mérkőzése a pénteken kezdődő csehországi vb-re, vasárnap 5-1-re verte Bécsben az osztrákokat.

Tekintettel arra, hogy a férfi és a női válogatott egy héten belül kiharcolta, hogy jövőre újra az elitben szerepelhessen, a rendezők remélik, hogy megdől a 14 756 nézős magyar hokiscsúcs, amely a tavalyi Kanada elleni mérkőzésen született az MVM Dome-ban.

Akkor 5-2-re a vendégek nyertek, a hazai gólokat Sofron István és Galló Vilmos ütötte.

Most lehet majd plüssfigurákat dobálni a jégre az első harmad végét jelző duda megszólalásakor, az akció jótékonysági célt szolgál. Itt is rekord születhet, 6870 darab figura a csúcs itthon. Az összegyűjtött játékokat a Szív Bajnokai Alapítvány juttatja el a gyermekkórházak kis betegeinek a "Legyél Te is szív bajnok" kampánya keretein belül. A második szünetben jeges asztalitenisz-bemutatót tart a világbajnok Gergely Gábor hokis fiatalokkal. Emellett jótékonysági licit is lesz a magyar és a kanadai válogatott aláírt mezeire, korongokra és egyéb relikviákra. A befolyt összegekből a magyar szövetség partnere, a Szintlépés Alapítvány a Kuckó programján keresztül a gyermekotthonokat támogatja, sportfelszerelések vásárlásával.

Az MVM Dome melletti aktivitások már 16 órától kipróbálhatók. Lesz szlalompálya, kapura lövés és a hokis kirakóssal is lehet játszani.

A Magyar Honvédség standjánál a Sportszázad tagjaival is lehet találkozni. Kapunyitás 17 órakor lesz, és rengeteg program vár a szurkolókra: VR-hoki, Xbox és buborékhoki, a közelgő labdarúgó Európa-bajnokságra hangolva ketrecfoci, duófoci és dartsfoci, a gyereksarokban a legkisebbek foglalhatják el magukat arcfestéssel, sportos tetoválások gyártásával vagy egyedi kitűzők begyűjtésével.

