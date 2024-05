Szombaton a Győri Audi ETO KC a háromszoros címvédő norvég Vipers Kristiansand kiejtésével jutott be a budapesti Final Four mezőnyébe, amelyhez mellette korábban a francia Metz Handball és a Faluvégi Dorottyát, Háfra Noémit és Szikora Melindát is foglalkoztató német SG BBM Bietigheim is csatlakozott már. A női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének negyedik résztvevője a dán Team Esbjerg és az FTC-Rail Cargo Hungaria párharcából került ki, a dániai visszavágót az Esbjerg egygólos előnyről várhatta a Ferencváros ellen.

A Ferencváros legyőzésével az Esbjerg jutott be a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjébe

Fotó: AFP / AFP/Ritzau Scanpix

A Fradi a tavalyi negyeddöntőben, és az idei nyolcaddöntőben is vesztes hazai meccs után idegenben fordította meg a párharcát a francia riválisával szemben, így reménykedhettek a szép számban Dániába utazó zöld-fehér szurkolók, de az Esbjerg lénygében már a szünetig eldöntötte a továbbjutás sorsát. A dán együttes az első perctől kezdve végig vezetett a visszavágón, a félidőben a Ferencváros hét a hat elleni játéka ellenére 17-10 volt az állás a hazaiak javára. A második játékrészben azonban két gólra is visszazárkózott az FTC, miután Nora Mörk és Henny Reistad is pihenőt kapott a dánoknál,

ám 24-22 után a hajrá ismét az Esbjerg számára sikerült jobban, és végül a 29-24-es sikere után kettős győzelemmel jutott tovább,

sorozatban pedig harmadszorra került be a legjobb négy közé. A mérkőzés legeredményesebb játékosa Klujber Katrin volt a maga 8 góljával, a dán csapatban Sanna Charlotte Solberg-Isaksen 6 gólt szerezve volt a leggólerősebb.

A Győr, a Bietigheim és a Metz mellett így az Esbjerg lesz ott a budapesti MVM Dome-ban, a június első hétvégéjén megrendezésre kerülő Final Four mezőnyében. A Final Four párosításainak sorsolását május 7-én, kedden tartják.

Eredmény, női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Team Esbjerg (dán) – FTC-Rail Cargo Hungaria 29-24 (17-10)

Final Fourba jutott az Esbjerg 55-49-es összesítéssel.