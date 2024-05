Drámai visszavágót játszott a Győr a női kézilabda BL-ben

Az elmúlt idényben bronzérmes Győri Audi ETO KC múlt héten 30-23-ra nyert a háromszoros címvédő Vipers Kristiansand otthonában, így hétgólos előnyből várhatta a hazai visszavágót a női kézilabda BL negyeddöntőjében. A norvég csapat a győri meccs elején 4-0-ra és 7-3-ra is vezetett, de 11-10-nél már a magyar együttesnél volt az előny. A szünetet mégis kétgólos előnyből várta a Kristianstad, majd a második félidő elején az exgyőri Katrine Lunde hihetetlen kapusteljesítményének köszönhetően negyedóra alatt csupán egy gólt dobott a Győr, így 21-16-ra is vezettek a vendégek.

Ana Gros, a Győr (b) és Lois Abbingh (j), a Vipers Kristiansand játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyeddöntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Vipers Kristiansand visszavágó mérkőzésen a győri Audi Arénában

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A hajrá azonban megint a Győrnek sikerült jobban, és ugyan egyenlíteni már nem sikerült,

a kétgólos Vipers-siker azt jelentette, hogy a Győri Audi ETO KC jutott be a négyes döntőbe.

A meccs legeredményesebb játékosa Jamina Roberts lett 8 góllal, a győrieknél Ana Gros a maga 6 góljával szerezte a legtöbb találatot. Katrine Lunde 32 lövésből 18 védéssel, 56 százalékos teljesítménnyel zárta a meccset.

A Győr a francia Metz Handball után második csapatként jutott be a budapesti MVM Dome-ban június első hétvégéjén megrendezésre kerülő Final Four mezőnyébe, hozzájuk vasárnap a dán Odense és a német Bietigheim, illetve a dán Esbjerg és az FTC-Rail Cargo Hungaria párharc győztese csatlakozik. A Faluvégi Dorottyát, Háfra Noémit és Szikora Melindát is foglalkoztató németek négygólos előnyből várhatják a dániai visszavágót, míg a Ferencváros egygólos hátrányban utazik az Esbjerg otthonába. A Fradi találkozója vasárnap 16 órakor kezdődik.

Eredmény, női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand (norvég) 24-26 (15-17)

Final Fourba jutott a Győr 54-49-es összesítéssel.