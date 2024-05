"Sevinger Zsolt 15 éven keresztül volt nagyon hasznos tagja ennek a csapatnak, de hónapokkal ezelőtt megkeresték egy nagyon kedvező állásajánlattal, amit elfogadott, mert új kihívás elé akar nézni" - nyilatkozta csütörtökön a vehir.hu oldalon Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, a cégvezető megvárta volna a szezon végét, de a Bajnokok Ligája kudarc megviselte őt, 15 év kézilabda elég volt neki és frissítésre van szüksége - írja az MTI.

Momir Ilic (b) és Gulyás Péter távozását követelik a szurkolók

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Távozott a cégvezető, de nincs edzőkérdés Veszprémben

A bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő bakonyiak a dán Aalborg HB együttesével szemben alulmaradtak a BL negyeddöntőjében, és 2014-es debütálásuk óta először fordult elő, hogy két egymást követő szezonban lemaradtak a sorozat kölni négyes döntőjéről. Ezt követően a szurkolók keddre tüntetést szerveztek, mert szeretnék megakadályozni, hogy a klubvezetők szerződést hosszabbítsanak Momir Ilic vezetőedzővel és Gulyás Péter másodedzővel.

Jelenleg nincs edzőkérdés Veszprémben. Kupadöntő kérdés van és bajnoki döntő kérdés van"

- szögezte le Csík Zoltán.

Hangsúlyozta, természetesen csalódottak és szomorúak, amiért nem sikerült a négyes döntőbe jutás, de csak a szezon végén döntik el, milyen összetételű szakmai stábbal szeretnék folytatni a munkát. Hozzáfűzte, még nincs eldöntve az Ilic, Gulyás páros sorsa, nem írtak alá velük szerződéshosszabbítást. A vezérigazgató leszögezte, Nagy László sportigazgató a feladatkörének megfelelően világszínvonalú játékosokat, és talán a világ legjobb edzőit próbálja a klubhoz hozni, és ezt a munkát zseniálisan csinálja.

A Telekom Veszprém a BL-kudarc után a Magyar Kupa fináléjában és a Szeged elleni bajnoki döntőben mentheti meg a szezonját

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

"Volt egy általa ajánlott edző, majd az első számú vezetőre, rám testálták, hogy egyezzek meg az edzővel, illetve a menedzserével, de a négy ember részvételével lezajlott videós tárgyaláson nem sikerült megállapodnunk" - mesélte, konkrét nevet azonban nem mondott.

Csík arról is beszélt, hogy a Nemzeti Sportügynökség átadta a Veszprém Aréna vagyonkezelését a Veszprémi Építők Sportegyesületnek - az üzemeltető továbbra is a Veszprém Handball Team Zrt. -, ez pedig többletmunkával és többletelőnyökkel is jár.