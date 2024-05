A szervezők készülnek a jubileumra: a tervezett programok közt szerepel, hogy a kerület több sportegyesülete is bemutatót tart az érdeklődőknek a tánctól a karatéig. A tervek szerint vendégként megjelennek a 30 évvel ezelőtt az első - még saját erőből összehozott - streetballon szereplő Honvéd játékosok, valamint az óriási bravúrral bajnoki 5. helyezést szerző utódjaik is. Sor kerül a Kőbányai Kis Kenguru Kupa eredményhírdetésére, ahol 15 csapat mérte össze erejét az elmúlt szezon alatt. De itt lesznek azok a polgármesterek is, akik az elmúlt három évtizedben bábáskodtak a rendezvény sikeréért.

Kőbányán indul a streetball 32. szerzonja

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A sok újdonság mellett persze a jól bevált hagyományos programok is megmaradnak a remények szerint 100 csapattal. A fiúk, lányok, hölgyek, urak nemenként 8-8 korosztályban, továbbá vegyes kategóriákban mérhetik össze tudásukat - a kenguru korosztály részére idén ingyenes, de regisztrációhoz kötött a részvétel. Természetesen a rendezvény egyik fő látványosságnak számítanak a dobóversenyek és a zsákoló viadal sem maradhat el.

A Speciális Olimpikonoktól érkező 8 csapat fellépése mellett senior "villámtornát" is rendeznek majd a Népligetben felállított centerpályán, valamint külön pályán mérhetik ösze tudásukat a kőbányai iskolai csapatok és a legjobb fővárosi U14-es alakulatok.

Készült egy kiadvány is az elmúlt 30 év fotóiból, illetve azokról az olimpiai- és világbajnok, magyar bajnok és helyezett sportolókról, színészekről, zenészekről, akik az elmúlt években megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.

Jó programnak ígérkezik tehát a kőbányai streetball fesztivál, mely a Népligetben az FTC pálya előtti szabad területen lesz a Vajda Péter utca felöli oldalon. Jó hír a családoknak, hogy gyereknapi rendzevény is lesz a Kőbányai Önkormányzat szervezésében, a mutatványos téren Vitéz Lászlóval is találkozhatnak az érdeklődők.