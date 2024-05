A magyar szövetség pénteki bejelentése alapján Such György elnök - Don MacAdam sportigazgató javaslatával egyetértve - Majorosst jelöli a felnőtt férfi válogatott szövetségi kapitányi posztjára az elnökség, amely kedden dönt kinevezéséről. Majoross - aki május 19-én lesz 45 éves - a 2019-es divízió I/A-s tornán megbízottként vezette már a nemzeti csapatot - írja az MTI.

Az új kapitány első tétversenye az augusztus 29. és szeptember 1. közötti pozsonyi olimpiai selejtező lesz. A korábbi kapitány, a kanadai MacAdam - miután lejárt a szerződése - a múlt heti, sikerrel megvívott bolzanói divízió I/A-vb után távozik posztjáról.

Majoross Gergely a jelölt a világ élvonalába visszajutott magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitányi posztjára

Fotó: jegkorongszovetseg.hu

"Nagy megtiszteltetés maga a felkérés is, régi álom válhat valóra a kinevezéssel. Ha megkapom az elnökség bizalmát, minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy a válogatott sikeresen szerepeljen az augusztusi olimpiai selejtezőn és a jövő tavaszi elitvilágbajnokságon" - mondta Majoross Gergely.

Majoross játékosként tagja volt a 2008-as szapporói feljutást kiharcoló válogatottnak, a nemzeti csapatban közel 150-szer szerepelt. 2011-es visszavonulását követően edzőnek állt. A MAC juniorjainak, majd a Miskolci Jegesmedvék és a MAC magyar, illetve szlovák bajnokságában szereplő felnőtt együtteseinek trénere volt. Kétszer nyert MOL, illetve Erste Ligát. Ezt követően, 2021-től tavaly nyárig a szlovák Nové Zámky vezetőedzője volt, majd az elmúlt idényben a német másodosztályú Ravensburgnál dolgozott. Hét szezon át volt a válogatott másodedzője is. A kapitányi kinevezését Don MacAdam javasolta.

"Az is a feladataim közé tartozott ebben a szezonban, hogy megtaláljam a következő szövetségi kapitányt és a megállapodást is tető alá hozzam vele. A szövetség vezetőivel egyeztetett célunk az volt, hogy magyar szakember irányítsa a válogatottat és ezzel a játékosok is maximálisan egyetértettek. Szerencsére sok magasan kvalifikált hazai edző dolgozik, akik alaposan ismerik a szakmát és alkalmasak lennének a feladatra. Majoross Gergely kimagaslik közülük, neki van a legnagyobb tapasztalata, ráadásul ennek nagy részét nívós külföldi ligákban szerezte" - fogalmazott a távozó MacAdam.