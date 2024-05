Előtte kétszer is kerestem őt telefonon, hogy adjon magyarázatot arra, miért hagy ki. Nem mondott semmit. Átvert, mert azt is mondta, alálkozni fogunk az egyik klubmeccsem után. Oda sem jött. Mindent megígért, semmit sem tartott be. Ez a hülye persze simán behív a nemzeti csapatba olyan játékosokat, akik szintén söröztek a lelátón. Őket nem bünteti. Engem igen.