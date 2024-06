A találkozó elején Ferencváros szerzett vezetést. Úgy tűnt, hogy az első emberelőnynek egy rossz passz véget vet, de Vigvári nagyon messziről "mentette" gólra a fórt. A szerbek aztán gyorsan fordítottak, az első két emberelőnyüket magabiztosan értékesítették.

A Nyéki Balázs bezette Fradi három év után jutott be ismét a BL-döntőbe

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A belgrádi együttes azonban nem sokáig vezetett, az előző két szezonban még honfitársait erősítő, de tavaly tavasszal a keretből kikerülő, majd a Ferencvároshoz igazoló Mandics egyenlített, majd Jansik remek lövésével újra a Fradi került előnybe, de hamar jött a válasz, Vlahopulosz lövése Nagy blokkjáról vágódott szerencsétlenül a hálóba. A negyed vége előtt újra megszerezte a vezetést a magyar csapat, Argiropulosz megúszásból talált be, azonban a Novi Beograd még így is tudott válaszolni (4-4).

Szerb gólokkal indult a második felvonás - előbb Vlahopulosz labdája "csúszott be" a vízen, majd Lukics lőtt a jobb felső sarokba -, aztán Di Somma óriási lövésével kapaszkodott a Ferencváros. A Novi büntetővel léphetett volna el újra, ám Vlahopulosz kapufára lőtt, Merkulov pedig két elhibázott lövés után kétszer is betalált, így a nagyszünetben az Fradi minimális előnyben volt (7-6).

A hatgólos Dusan Mandics volt a Fradi legeredményesebb játékosa

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A fordulást követően Mandics révén először került kétgólos előnybe a Ferencváros, sőt, Argiropulosz egy perccel később fórból betalált - mindeközben a szerbek sztárja, Granados már két kiállítás és lőtt gól nélkül állt.

A szerbek egy videózás után mozdultak el a holtpontról, pedig Vogel nagyot védett, de Vlahopulosz lövése centikkel bent volt.

A magyar válogatott kapusnak az eszén viszont ötösből ezúttal sem tudtak kifogni, most a négyes döntő után visszavonuló kétszeres olimpiai bajnok Filipovics forgácsolta szét a kapufát. A szerbek - akik Granadost elvesztették a harmadik negyed közepén - fórból szépítettek, majd Mandics az egyik, Filipovics pedig a másik oldalon villantotta meg bal kezét. Mandics a következő magyar támadás végén is látványos gólt szerzett, három szerbet süllyesztett el egy lóbálással, mielőtt a hálóba bombázott. Úgy tűnt, az Fradi előnye gyorsan eltűnik, miután két emberelőnyt is eredményesen fejezett be a rivális, viszont a második közben Filipovicsot a Jansikkal szemben elkövetett túlzott keménység miatt kiállították.

Gyakorlatilag ezzel a mozdulattal ért véget a pályafutása, mivel a bronzmeccsen már nem játszhat, ráadásul így négyperces emberelőnybe került a Ferencváros és még ötméterest is lőhetett, amelyet Mandics értékesített (12-10).

A Ferencváros belealudt a záró nyolc perc elejébe, a Novi Beograd két gólt szerzett emberhátrányban és kiegyenlített, végül Merkulovnak sikerült ébresztőt fújnia. A kiegészülő belgrádiak másfél perccel a vége előtt egyenlítettek, a túloldalon Mandics fórból hibázott, Molnár viszont labdát szerzett és emberelőnybe került az Ferencváros. Nyéki Balázs vezetőedző időt kért, azonban egy rossz passz miatt lövés sem lett a figurából. A meccs utolsó támadása így a Novi Beogradé lett, az időkérés után Vlahopulosz lövése viszont fölé szállt, így akárcsak a Pro Recco és az Olympiakosz között, ebben az elődöntőben is ötméteresek döntöttek.