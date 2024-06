A Győri Audi ETO KC vasárnap este a budapesti MVM Dome-ban a Bietigheim ellen lépett pályára a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének fináléjában. A Győr drámai meccsen jutott a fináléba, Sandra Toft hihetetlen védése. A másik szombati meccsen a németek 36-29-re nyertek a francia Metz együttese ellen. A németek színeiben Háfra Noémi és Faluvégi Dorottya várta a meccset, Szikora Melinda sérülés miatt nem szerepelhetett. Az 1992-ben ezüstéremmel záró TV Giessen-Lützellinden után jutott ismét német csapat a legrangosabb európai klubsorozat fináléjába.

A győriek 2019 után készültek újabb BL-győzelemre, az ETO 10. alkalommal lehetett ott a Bajnokok Ligája döntőjében. Per Johansson csapata ebben a szezonban a bajnoki címet és a kupát is elbukta a Ferencvárossal szemben, de a BL-ben remekül menetelt.

A győriek jól kezdték a meccset, az első támadásból Kari Brattset vot eredményes, majd Veronica Kristiansen remek betörése után már 2-0-ra vezetett a magyar csapat. Erre tudott először válaszolni a német csapat, Kaba Gassama lőtt gólt, de hetesből Ana Gros visszaállította a kétgólos magyar vezetést, majd az 5. percben időt kértek a németek.

Győri-Lukács Viktória remek napot fogott ki

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

A rövid szünet után Gassama lőtt újabb gólt, majd hiába volt több eladott labda a németektől, Moraschi mindent védett, de Solberg is fontos helyzetben védett a szélről győri oldalon. Brattset két góljával 5-2-re vezetett a Győr, majd Solberg próbálkozott üres kapura, de túl erősen. Oftedal kiharcolt hetesét Gros lőtte be, majd emberelőnyből, szintén hetesből jöttek fel háromra a németek, Antje Döll szerezte a gólt.

Emberhátrányból Győri-Lukács Viktória is megszerezte az első gólját, majd Stine Oftedal harcolt ki újabb hetest, Gros góljával pedig 8-3 volt a Győrnek az első félidő felénél. Döll góljára Gros válaszolt a negyedik hetesével, majd Inger Smits gólja után Döll hetesét védte Solberg, ami után potyogtak a gólok: Győri-Lukács, Kelly Dulfer és Kristiansen, majd Sofia Hvenfelt és újra Győri-Lukács talált be, 20 per után 12-7 volt az állás.