Drámai meccsen jutott újra a Bajnokok Ligája döntőjébe a Győri Audi ETO KC, amely a dán Esbjerg csapatát verte a budapesti négyes döntő elődöntőjében 24-23-ra. Per Johansson csapata már hat góllal is vezetett, de végül egy utolsó másodperces védés is kellett a sikerhez. A Győr a 10. Bajnokok Ligája-döntőjére készülhet.

A Győri Audi ETO KC hatodik sikerére készült a női kézilabda Bajnokok Ligájának hétvégi, budapesti négyes döntőjében. A győrieknek nagyon fontos volt az Ebjerg elleni szombati elődöntő, hiszen a Ferencváros ellenében a hazai bajnoki címet és a kupadöntőt is elbukta a győri csapat. Az ötszörös BL-győztes Győr 16. alkalommal szerepelt az elődöntőben, ráadásul a négyes döntőben részt vevő másik három együttes még nem játszott finálét a sorozatban. A fináléért az Esbjerg várt Per Johansson csapatára, amely a nyolc között kettős sikerrel búcsúztatta a Ferencvárost. Két éve az elődöntőben, tavaly a bronzmérkőzésen múlta felül a magyar csapat a dán együttest, amely két negyedik hely után érne el jobb eredményt. A két csapat eddig hatszor találkozott egymással, és eddig minden alkalommal az ETO győzött. A magyar csapat nem kezdte jól a meccset, hiszen 4-1-re is vezetett már az Esbjerg, a meccs elején Gros, Oftedal és Győri-Lukács góljai tartották meccsben a Győrt, majd Estelle Nze Minko góljával kilenc perc után már csak eggyel vezetett az Esbjerg, ekkor 5-4-re jött fel a Győr. Sandra Toft fontos védése után Nze Minko 5-5-re egyenlített, a francia válogatott klasszis emberelőnyből szerzett gólt, majd Győri-Lukács góljával már 6-5 volt ide. A győri szurkolókon nem múlhatott semmi

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo Estelle Nze Minko harmadik góljával már 7-5-re vezetett a Győr, de Fodor Csenge kiállítása, valamint egy hétméteres után Nora Mörk gólt dobott, majdnem kilenc perc után volt újra eredményes a dán csapat. Az emberelőnyt átvészelte a Győr, de később egyenlített az Esbjerg, majd a vezetést is átvette, ezúttal a Győr volt képtelen gólt lőni nagyjából 10 percig, ezt az időszakot Schatzl Nadine találata zárta le, ekkor 8-8 volt az állás. Brattset Dale átlövésével megint a Győr vezetett, majd Nze Minko góljával megint kettőre lépett el a zöld-fehér csapat, amely nagyon beindult, Almeida találatával már 11-8 állt az eredményjelzőn, ekkor először vezetett a Győr három góllal. Schatzl utolsó másodperces találatával 13-9-es győri előnnyel fordultak a csapatok a budapesti MVM Dome-ban.

Óriási küzdelem volt a pályán

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo Gyors gólváltással indult a második félidő, majd a dánok Pedersen révén feljöttek három, majd Solberg-Isaksen révén két gólra, ekkor 14-12-re vezetett a Győr, amely ezt követően nagyon beindult. Nze Mino, Schatzl és Gros góljaival már öttel vezetett a Győr, 17-12-re. Toft ekkor újabb védéssel adott stabilitást a csapatnak, majd Ryu első góljával már hattal vezetett a Győr, az Esbjerg kénytelen volt időt kérni. Az időkérés jót tett a dánoknak, akik zsinórban három gólt lőttek, de csak azért ennyit, mert Toft védeni tudott közben, ráadásul a Győr emberhátrányba is került. Kétgólos előnyben Oftedal talált be egy remek ejtéssel emberhátrányból, majd folyamatosan felváltva estek a gólok, így az utolsó 10 percre 21-19-es győri előnnyel fordultak a csapatok. Reistad góljával egyre jött vissza az Esbjerg, majd Gros harcolt ki egy hetest és egy kiállítást, Christiansen pedig gólra váltotta a hetest (22-20). Később Schatzl ziccerét védte a dánok cserekapusa, így Solberg góljával megint csak eggyel vezetett a Győr. Stine Oftedal az Esbjerg elleni elődöntőben

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo A hajrában újra Nze Minko rázta meg magát, majd a túloldalon hetest és kétperces kiállítást harcoltak ki a dánok, Mörk pedig nem hibázott, 23-22 volt a Győrnek, amikor az utolsó négy perc kezdődött el a meccsen. A győriek kínait rontottak emberelőnyben, majd a dánok üres kapunál a lécre dobták a labdát egy gyors indítás után, teljes őrület volt a végjáték. Christiansen belemenése után megint az egyenlítésért támadhatott az Esbjerg, de már nem emberelőnyben. Rushfeldt lövését védte hatalmas bravúrral Toft, akit kicsit a fején is eltalált a labda alig másfél perccel a vége előtt. 50 másodperccel a vége előtt Bratsett beállóból lőtt gólt, amikor már passzív volt. A dánok időt kértek, majd Solberg góljával újra visszajöttek egy gólra, 16 másodpercig kellett megtartani a labdát, ami nem sikerült, indulhattak még a dánok, de Toft ziccert védett az utolsó másodpercben, így 24-23-ra nyert az ETO, amely újabb BL-döntőre készülhet. Estelle Nze Minko hat, Szöllősi-Schatzl Nadine négy góllal, Sandra Toft 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. Az ötszörös BL-győztes győri együttes 16. alkalommal volt elődöntős, a négyes döntőben pedig - amelyet tizedszer rendeznek meg a magyar fővárosban - kilencedszer szerepel. Sikerének köszönhetően tizedszer jutott be a fináléba.