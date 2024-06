A dán Esbjerg elleni találkozót aztán a Győri Audi ETO KC 24-23-ra megnyerte, méghozzá drámai körülmények között. Per Johansson csapata már hat góllal is vezetett, de végül egy utolsó másodperces védés is kellett a győri sikerhez.

Az ötszörös BL-győztes győri együttes 16. alkalommal volt elődöntős, a négyes döntőben pedig - amelyet tizedszer rendeznek meg a magyar fővárosban - kilencedszer szerepel. Sikerének köszönhetően tizedszer jutott be a fináléba.