Az M1 aktuális csatorna helyszíni információi szerint a Partizan szurkolói - csaknem húszezren voltak a csarnokban - sértegették a Hanga Ádámot is foglalkoztató Crvena zvezda kosárlabdaklub elnökét és családját, majd Aleksandar Vucic köztársasági elnököt is. A játékvezetők előbb elrendelték a csarnok kiürítését - az volt a terv, hogy folytatják a meccset, miután a szurkolók elhagyják a csarnokot -, de csaknem egyórás huzavona után úgy döntöttek, hogy péntek estére halasztják a befejezést. A liga igazgatója azonban éjszaka kijelentette, hogy 20-0-s megállapított eredménnyel a Crvena zvezda nyerte a mérkőzést. Ha ez tényleg így lesz, akkor a Crvena zvezda szerzi meg a szerb bajnoki címet.

Hanga Ádám a pálya mellől nézte végig, ahogy botrányba fullad a Partizan és a Crvena zvezda rangadója

Fotó: Altan Gocher / Middle East Images via AFP

"Biztonságban éreztem magam. Elég gyorsan történt, hogy a bírók félbeszakították a mérkőzést. Kérdezgettem, hogy mi történik,

politikai rigmusok voltak, nyilván ezek nem megengedettek a mérkőzésen"

- nyilatkozott az M1-nek a magyar válogatott játékos, aki kiemelte, hogy ilyenkor elveszik a sportesemény lényege: hogy egy mérkőzésnek arról kellene szólnia, hogy a sportolók jól teljesítenek a pályán, és az emberek pedig élvezik, amit látnak.

Hanga a bal kezén kézközépcsont-törést szenvedett, nagyjából három hete műtötték, emiatt az idény végi fontos meccseket kihagyta.

"Most már elkezdhetem egy kicsit mozgatni, ha minden jól megy, a

jövő héten megyek vissza röntgenfelvételre, és ha az orvos úgy találja, hogy minden rendben van, akkor ki tudják venni a szegeket, amelyek jelen pillanatban tartják a csontot.

Onnantól kezdődhet meg az érdemi rehabilitáció" - idézte az MTI.

Hanga Ádám visszatérhet Spanyolországba a Crvena zvezda csapatából?

Hanga reagált arra is, hogy a spanyol sajtó szerint a Joventut de Badalona élénken érdeklődik iránta.

"Ha ezekből a pletykákból nekem már összejött volna egy szerződésem, akkor az NBA-ben is játszhattam volna. Semmi újat nem tudok a helyzetemről, ugyanaz, mint amit elmondtam pár héttel, egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt. Opciós szerződésem van, opciója van a csapatnak meg nekem is.

A csapat is és én is megvárjuk, hogy lezáródik a szezon, utána le fogunk ülni, és tárgyalunk.

Meglátjuk. Olyan megoldást fogunk találni, remélem, amely mindenkinek a legmegfelelőbb" - fűzte hozzá.