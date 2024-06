A Szeged kézilabdacsapatának leendő ellenfelei közül a Barcelona megnyerte a Bajnokok Ligája-trófeát a legutóbbi idényben, a dán Aalborg HB döntős volt, a német bajnok SC Magdeburg pedig a negyedik helyen végzett. A csongrádiak BL-nyolcasába került a Máthé Dominikot foglalkoztató lengyel Industria Kielce is.

A Veszprém és a Magdeburg ezúttal elkerülte egymást a férfi kézilabda-BL-ben

Fotó: RONNY HARTMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar bajnok és kupagyőztes Veszprém megkapta a többi között Fazekas Gergő és Szita Zoltán együttesét, a lengyel bajnok és kupagyőztes Orlen Wisla Plockot, továbbá Rosta Miklós csapatát, a román bajnok és kupagyőztes Dinamo Bucuresti-et is – írta az MTI. Utóbbinak további pikantériája, hogy

a bakonyiak új vezetőedzője, Xavier Pascual Fuertes eddig a Dinamót irányította, amelynek új trénere, a szintén spanyol David Davis korábban a Veszprém edzője volt.

A Veszprém csütörtökön továbbá bemutatta a 2024/25-ös szezonban a csapatért dolgozó szakmai stábot is: Pascual mellé Toni Garcia érkezik másodedzőnek, de marad a Veszprém kötelékében Sterbik Árpád kapusedző és Kőrösi Péter erőnléti edző is, így a csapatot jól ismerő stábtagok előző évi tapasztalatikkal is segíteni tudják majd az újonnan érkező edzők munkáját – írta a klub honlapja.

Az első játéknap szeptember 11. lesz. A csoportok első két helyezettje a negyeddöntőbe, a 3-6. helyezettek a rájátszás első fordulójába jutnak. A négyes döntőt jövő júniusban ismét Kölnben rendezik.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportbeosztása:

A csoport:

Veszprém HC, Orlen Wisla Plock (lengyel), Paris Saint-Germain (francia), Füchse Berlin (német), Fredericia HK (dán), Sporting CP (portugál), Eurofarm Peliszter (északmacedón), Dinamo Bucuresti (román)

B csoport:

Aalborg HB (dán), Barcelona (spanyol), SC Magdeburg (német), Industria Kielce (lengyel), OTP Bank-Pick Szeged, HBC Nantes (francia), PPD Zagreb (horvát), Kolstad HB (norvég)

A női és a férfi sorsolást megelőzően az európai szövetség

kihirdette az előző BL-kiírás álomcsapatát, amelybe egy veszprémi játékos is bekerült:

a legjobb beálló a francia Ludovic Fabregas lett.