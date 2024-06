A 4iG Csoport 2+1 évre szóló támogatói megállapodást írt alá a Veszprém Handball Team Zrt.-vel, melynek keretében 2024. júliusától a Veszprém felnőtt és utánpótlás csapatait is támogatja - derültki a 4iG Csoport közleményéből.

ONE Veszprém néven szerepelnek a jövőben a kézisek

Új főtámogató és világsztár vezetőedző Veszprém kézicsapatánál

A vállalatcsoport új távközlési márkájának jövő évi bevezetésével a felnőtt csapat a 2024/25-ös szezon második felétől ONE Veszprém néven szerepel a hazai és nemzetközi megmérettetéseken, a márka emellett a Veszprém Aréna elnevezésében és arculatában is megjelenik majd.

Az együttműködés új lehetőségeket nyit a Veszprém Kézilabda Club számára, amely jelentős mértékben hozzájárulhat a működés megújulásához és további hazai, illetve nemzetközi sikerek eléréséhez.

Már az új főtámogató partnerségének is köszönhető, hogy a 2024/2025-ös idénytől a háromszoros BL-győztes és ötszörös Super Globe győztes Xavier Pascual Fuertes személyében új vezetőedző irányítja a felnőtt férfi kézilabdacsapatot Veszprémben.

A 4iG Magyarország és a régió kiemelkedő infokommunikációs vállalatcsoportjaként elkötelezett a nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket elérő magyar sportolók és klubok támogatása mellett. A Veszprém Kézilabda Club közel fél évszázada a magyar sportélet egyik meghatározó szereplője, amely számos hazai és nemzetközi sikert ért el az elmúlt évtizedekben. A klub történelme, hagyományai és kiváló sporteredményei jól illeszkednek a 4iG Csoport értékrendjéhez és törekvéseihez. A 4iG Csoport az együttműködésre olyan befektetésként tekint a veszprémi kézilabda szponzorációjára, amellyel hozzájárulhat ahhoz, hogy a klub továbbra is a legmagasabb szinten szerepelhessen és inspirációt nyújtson a fiatal sportolók, illetve a sportot szerető közösség számára. A 4iG Csoport 2+1 évre szóló támogatása hozzájárulhat a magyar kézilabdasport fejlődéséhez és nemzetközi elismertségének növeléséhez is.

A megállapodás értelmében a 4iG és a Veszprém Kézilabda Club partnersége július 1-én veszi kezdetét és a felnőtt férfi csapat mellett vonatkozik az utánpótlás támogatására is. A vállalat ezzel a 2024/2025-ös szezonban közel 190 sportoló felkészülését, valamint 45 edző és szakmai stábtag munkáját segíti.

A 4iG 2025-ben nagy lépést tesz a magyar távközlési piacon a ONE márkanév bevezetésével. A márka hazai és nemzetközi megismertetésében a veszprémi kézilabdának is jelentős szerepe lesz, jövő évtől ugyanis az új, egységes telekommunikációs márka nevét viseli majd a felnőtt csapat, ONE Veszprémként a magyar és nemzetközi megmérettetéseken, amely a Veszprém Aréna elnevezésében is megjelenik majd.

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy támogathatjuk a Veszprém Kézilabda Clubot, amely közel fél évszázada a hazai és az európai kézilabda meghatározó csapata. Hiszünk abban, hogy a klub páratlan történelme és értékei, a kitartás, a csapatmunka és a kiválóságra való törekvés, összhangban vannak vállalatcsoportunk céljaival és értékeivel.”

– mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója. „Két olyan szervezet kötött most partneri megállapodást, amelyek nemcsak Magyarországon nyújtanak kiemelkedő teljesítményt, hanem az erős nemzetközi porondon is megállják a helyüket. Bízunk a veszprémi kézilabda jövőjében és sikereiben, büszkék vagyunk rá, hogy névadó szponzorként ezekhez a sikerekhez a jövőben mi is hozzájárulhatunk.” – tette hozzá Fekete Péter.