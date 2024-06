A 20 éves Vigvári Vince szerződtetését a katalán vízilabda-együttes kedden, közösségi oldalán jelentette be, azt pedig Vigvári a vlv.hu szaklapnak mondta el, hogy megállapodása két idényre szól.

Vigvári Vince az OSC-től a spanyol CNA Barceloneta vízilabdacsapatába igazolt

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Megtiszteltetés egy ilyen fantasztikus csapathoz csatlakozni, ahol nagyszerű játékosokkal játszhatok együtt. Remélem, annyi trófeát nyerünk, amennyit csak lehet" – idézte az MTI az UVSE-ben nevelkedett Vigvárit, aki az elmúlt két szezonban az OSC-t erősítette, és tavaly nyáron nemcsak felnőtt, hanem junior világbajnoki címet is szerzett.

Ezért választotta Vigvári Vince a Barceloneta csapatát

„Itthon négy egyesület szerette volna, ha náluk folytatom, külföldi érdeklődök is voltak, összesen öt olyan klub keresett, amely szereplője volt az idei BL-főtábla versenysorozatának. Mindenkit meg szerettem volna hallgatni, de nagyon kellett egyensúlyozni, mert lemaradni sem akartam a lehetőségekről, viszont külföldön nem úgy mennek a dolgok, hogy már a szezon félideje előtt, novemberben elkezdik az új csapat kialakítását – nyilatkozta a magyar pólós. – Hogy mi szólt a spanyolok mellett?

Kiskoromtól kezdve szerettem volna ott játszani, nagyon menőnek tartom a klubot, azt a teljesen professzionális környezetet.

Mindent figyelembe vettem: a szakmai stábot, a leendő társakat, azt, hogy milyenek az elképzeléseik, hogy miként számolnak velem, hogy én mit gondolok arról, hogy a játékom hogyan illeszkedhet majd a csapatéba és természetesen maga Spanyolország meg Barcelona mint város is nagyon vonzó volt. Mindezek mellett az is megkönnyítette a döntést, hogy anyagi szempontból is nagyon jó ajánlatot kaptam."

„Nagyon pozitívan és mindig szeretettel gondolok majd vissza az OSC-nél töltött időre. Egyénileg nagyon sokat fejlődtem, biztos vagyok abban, hogy emberileg is. Nagyon hálás lehetek, hogy megkaptam ezt a három évnyi lehetőséget Sanyi bától [Cseh Sándortól] és Danitól [Varga Dánieltől]."

A 23-szoros spanyol bajnok Barceloneta 2014-ben Bajnokok Ligáját nyert.

