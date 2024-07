Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A magyar válogatott rosszul kezdett, végül háromgólos vereséggel nyitotta a férfi kézilabdatornát. A párizsi olimpia első csoportmeccse előzetesen a továbbjutás szempontjából sorsdöntőnek ígérkezett, így nehéz folytatás vár a csapatra – a találkozó után Bodó Richárd és Lékai Máté nyilatkozott az Origo Sport mikrofonja előtt.

Bodó Richárd is érezte magában a drukkot a párizsi olimpia nyitómeccsének elején

Fotó: Aris MESSINIS / AFP

„Az első félidőt megint rosszul kezdtük, és onnantól csak üldöztük őket kisebb-nagyobb távolságból. A második félidőben már sokkal jobban játszottunk támadásban és védekezésben is, úgy érzem, a »könnyű gólok« döntöttek. Az egyiptomiaknál is voltak kimagasló teljesítmények, és az ellenfél edzője [Juan Carlos Pastor] is jól olvasta, hogy mit szeretnénk játszani – nyilatkozta Bodó Richárd az Origo Sportnak. –

Én is éreztem magamban drukkot, izgatottságot, ami egy-két lövésemben is látszódhatott, de a végére jobban éreztem magam.

Most öt perc szomorúság jöhet, utána viszont már készülünk a folytatásra."

„Mindenki tudja, hogy ez milyen téttel bíró mérkőzés volt, mindenki nyerni akart, de még van négy meccsünk, amelyeken javíthatunk. Rosszul kezdtük a meccset, ennyi előnyt nem szabad adni senkinek, de utána felálltunk és azt csináltuk, amit megbeszéltünk, és

a végén nüanszokon múlt a végeredmény. Sajnos, nem a mi javunkra

– mondta Lékai Máté. – Ha el szeretnénk érni a miimális célunkat, akkor az argentinok legyőzése után a három »óriás« ellen is valakit le kell győzni, de ez nem lesz egyszerű."

A magyar válogatott legközelebb hétfőn este 21 órától, Argentína ellen játszik.