Igazi egységes csapat vagyunk, az előző meccsen is 60 percig küzdöttünk, most az utolsó percekben kihasználtuk a dolgokat. 60 percen keresztül tudtuk, hogy képesek vagyunk megoldani a feladatot. Petra nagyon jól bírta a terhelést, hát így születnek az igazán nagy játékosok.

Valóban az volt a terv, hogy a második félidőben és a végén kap több lehetőséget, és ő meg is oldotta. Nagyon örülünk az első győzelemnek az olimpián" - méltatta Golovin a brazilok elleni meccset eldöntő 19 éves Simon Petrát.

Golovin Vlagyimir nem győzte dicsérni Simon Petrát

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Én nem tudom, hogy ott mi csúszott el, tényleg ott a védekezést nem tudtuk megoldani, amit megbeszéltünk, nem ahhoz tartottuk magunkat, nagyon nagy helyeket hagytunk egymás között. De megint meg tudtuk mutatni, hogy egy csapat vagyunk és hogy tudunk egymásért küzdeni.

Tényleg vetődtünk a labdákért, nagyon keményen védekeztünk hátul, és hát támadásban is nagyon sok helyzetet kihagytuk. A végén kell győzni és Simon Petra be tudta lőni" -

mondta Klujber Katrin.

"A ziccereket nem túl okosan fejeztük be, illetve a fél faultos helyzeteket nem fújták be a játékvezetők, átmentünk kapkodásba, idegesek lettünk és ebből sok volt. Eszméletlen érzés, hogy megvan az első győzelem, ez az egyik, a másik, hogy tényleg hatalmasat küzdöttünk és az, hogy nagyon sokszor hihették azt, hogy elment ez a mérkőzés, de mi hittünk abban, hogy meg tudjuk fordítani és az utolsó másodpercben sikerült is" - tette hozzá a női kéziválogatott játékosa.

