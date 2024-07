Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

A magyar férfi kézilabda-válogatott úgy kapott ki szerdán délelőtt 26-25-re Norvégiától, hogy attól minden játékosnak és szurkolónak lesznek még évekig rémálmai. A mieink végig kézben tartották a meccset, folyamatosan vezettek 1-2 góllal, a norvégok sokszor csak tanácstalanul passzolgattak a magyar fal előtt. Teljesen esélytelennek tűntek, hogy aztán szó szerint az utolsó másodpercben mégis megnyerjék a meccset. Nem csoda, hogy letörten nyilatkoztak a magyar játékosok.

"Igazából meg sem tudok szólalni... - kezdte értékelését Lékai Máté a vegyes zónában. - Óriási küzdelem volt a pályán, nagyon kevés góllal, nagyszerű kapusteljesítményekkel, játszott, hogy mindkét csapat beleadott mindent.

A végén kihagytunk egy ziccert, aztán érthetetlenül nem zártunk vissza a balszélsőre. De ilyen a kézilabda, ez van. Nagyon szoros volt mindkét félidő. Alaposan felkészültünk a norvégokra, és lehet, hogy nem a legszebb kézilabda volt, de mindkét csapat mindent beleadott, óriásit küzdöttünk, és tényleg nyerni szerettünk volna.

Ezért jöttünk ki a végén 5 plusz 1-es védekezésre, meg is szereztük a labdát, kár, hogy a norvég kapus kivédte a ziccert. Nem tudom, hogy lehet-e ennél jobban játszani, de az biztos, hogy a hátralévő két meccsünk közül valamelyiket meg kell nyernünk" - fogalmazott Lékai Máté.

Lékai Máté (66) és a magyar válogatott biztos, hogy nem fogja feladni a továbbjutásért vivott küzdelmet

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Arra a kérdésre, hogy lehetett-e volna ennél többet kihozni ebből a meccsből Sipos Adrián rövid választ adott először.

Lehetett volna, ha nyerni tudunk

- mondta a sziklakemény beálló. - Be kellett volna lőni a ziccereket és még ennél is kevesebb gólt kellett volna kapnunk. Hiába voltak remek megoldásaink és nagyon jó kapusteljesítményünk, ha egy ilyen csapat ellen győzni akarunk, akkor még ennél is több kell.

Ami a végén történt, azt nagyon nehéz felfogni, egy ilyen meccs végén kikapni...

nagyon szomorú, de fel kell emelni a fejet és menni tovább.

Amikor már Bánhidi Bence is elsírja magát, akkor ott valami komoly dolog történt

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

A magyar csapat egyik legnagyobb klasszisa, Bánhidi Bence hat góllal zárta a találkozót, de most ő sem tudott ennek örülni.

Ha nem lett volna az utolsó másodperces gól, én is azt mondanám, hogy tökéletes meccset játszottunk, de így nagyon fájó ez a vereség, mert szerintem nem ezt érdemeltük. Ilyen a sport, de azért, amikor egy csapat 59 perc 55 másodpercig úgy játszik, ahogy mi játszottunk ma és a végén kikap, azt nagyon nehéz megemészteni. De próbálunk túllenni rajta és készülni a következő meccsekre. Mindig lehet jobban játszani, és mai is megmutattuk, hogy képesek vagyunk bárkivel felvenni a versenyt.

A magyar válogatott az utolsó két csoportmeccsén előbb augusztus 2-án 9 órától Dánia, majd augusztus 4-én 16 órától a címvédő Franciaország ellen lép pályára.