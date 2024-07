Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról.

A magyar olimpiai csapat tagjai közül a női kézilabda-válogatott az elsők között utazott ki a párizsi nyári olimpiára, hiszen már a megnyitót megelőző napon fontos feladat vár Golovin Vlagyimir együttesére: csütörtökön 19 órától Magyarország Franciaország ellen lép pályára a South 6 Arénában. A korai kezdésre azért volt szükség, mert az egyenes kieséses szakaszra Lille-ben kerül majd sor, a továbbjutó csapatoknak pedig plusz egy napot adnak az átköltözés miatt. Az olimpia B csoportjában a magyar válogatotton és házigazda, világbajnok és olimpiai címvédő franciákon kívül Brazília, Angola, Spanyolország és Hollandia szerepel még, a hatosból pedig természetesen a magyar-francia került az esti programba.

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtök este a házigazda ellen mutatkozik be a párizsi olimpiai játékokon

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A házigazdaként automatikusan olimpiai résztvevő franciák egyetlen tétmérkőzést sem veszítettek el a 2022-es Európa-bajnokság bronzmérkőzése óta, és

nagy tornán is legutóbb éppen az előző olimpia csoportkörében fordult elő, hogy Norvégián kívül más csapat legyőzte Olivier Krumbholz tanítványait rendes játékidőben.

A magyarok elleni legutóbbi hét mérkőzésüket egyaránt megnyerték, noha mindet legfeljebb ötgólos különbséggel. Ezek között szerepel a legutóbbi olimpia csoportkörének szintén első meccse, amelyen a franciák 30-29-re diadalmaskodtak – olimpián azt megelőzően a 2004-es, athéni negyeddöntőben csaptak össze a csapatok, akkor a mostani házigazdák jutottak a legjobb négy közé. Mindent összevetve,

legutóbb a 2010-es Eb-n született magyar siker Franciaország ellen.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a hazai rendezésű olimpiai selejtező útján kvalifikálta magát Párizsba, a kijutás bebiztosítása óta, az elmúlt héten pedig (többször) Szlovénia és (egyszer) Németország ellen készülhetett az ötkarikás játékokra.

A hazai közönségtől Szlovénia elleni sikerekkel búcsúzott el a női kéziválogatott

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Felkészült a magyar női kézilabda-válogatott a párizsi olimpiai játékokra

„A pozitív élmények a fáradtságot is elnyomják, ezért is lenne fontos, hogy jó meccseket játsszunk, és eredményesek legyünk – nyilatkozta Golovin Vlagyimir a találkozó előtt, aki hozzátette, a szerdai első párizsi edzésük (amely remek hangulatban, kispályás focizással is telt) jól sikerült, látta a lányokon a koncentráltságot. – Mindenki tudja, miért jöttünk, és nagy siker az olimpiai kijutás, de nyilván azért dolgozunk, hogy itt is eredményesek tudjunk lenni. Csak egy csapat nyerheti meg az olimpiát, de

mindent meg fogunk tenni, hogy elérjük a céljainkat, beteljesítsük a vágyainkat, élvezzük a játékot és minél nagyobb sikert szerezzünk Magyarországnak és magunknak.”

A kézilabda-csoportmeccseknek otthont adó South 6 Arénában meglehetősen hűvös van, erre a körülményre minden bizonnyal a franciák fel vannak készülve, de a magyar csapat is hangolódhatott már erre az elmúlt napokban.