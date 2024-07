Kikapott a vízilabda-válogatott a második olimpiai csoportmeccsén

Az Európa-bajnok spanyolok az első csoportmeccsükön 9-5-re verték az ausztrálokat, a mieink 13-12-re diadalmaskodtak a házigazda franciák ellen.

A meccs nem indult jól, 2-0-ra elmentek a spanyolok, de Angyal Dániel góljával az első negyed végén sikerült szépítenünk. A második negyed elején Jansik Szilárd előbb a kapufát találta el, majd Vígvári Vince egy szép ejtéssel egyenlített. A folytatásban megint a spanyolok kerültek előnybe, majd Zalánki bombázott a kapuba a második negyed utolsó percében, de sajnos nem ez volt az első félidő utolsó érdemleges megmozdulása, ugyanis a spanyolok egy másodperccel a negyed vége előtt újabb gólt szereztek, így 4-3-mas hátránnyal mehetünk el a nagyszünetre.

A magyar válogatott kiélezett meccset játszott a spanyol csapattal

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második félidő Vogel Soma védésével indult, de nem sikerült felszabadítanunk, így a spanyolok megint próbálkozhattak és gólt is szereztek. A túloldalon Angyal lövése után kellett videózni, de végül megadták a gólt, pedig már közben a spanyolok támadtak.

Hosszabb gólcsend után - ami alatt Hárai a kapufát találta el - a spanyolok voltak megint eredményesek, ötméteresből lőttek gólt, így megint két góllal vezettek. Nem sokkal később már 7-4 volt oda, Varga Zsolt gyorsan időt is kért. Ennek meg is lett az eredménye, Vámos Márton góljával szépítettünk, majd Fekete Gergő is eredményes volt közelről, így feljöttünk egy gólra, de az utolsó szó a spanyoloké volt a harmadik negyedben, így 8-6-ra a spanyolok vezettek.

Vogel Somának sok dolga volt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az utolsó ráúszásnál a spanyolok hozták el a labdát és ennek gyorsan meglett az eredménye, gyors gólt lőttek és megint három góllal vezettek. Sokáig kerestük a fogást a spanyolokon, majd Manhercz lőtt bombagólt már az utolsó négy percen belül.

Három perc volt hátra, amikor éles szögből kapott gólt Vogel, sajnos a kezéről pattant be a labda, innen pedig már nem volt visszaút. Manhercz a kapufára bombázott, így maradt a 10-7.

A magyar csapat a franciák elleni siker után elveszítette a második csoportmeccsét. A férfi vízilabda-válogatott Japánnal találkozik majd legközelebb csütörtök este 21.05-kor.