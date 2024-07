A magyar válogatott 19 éves tehetsége a versenyek után először az édesanyjának szokott írni, a magyar csapat olimpiai sikeréért pedig szinte bármit bevállalna. Az ötkarikás játékokon való részvételt már az esemény kezdete előtt is hidegkirázós élményként jellemezte, a meccsek előtti rituáléi pedig már nála is kialakultak. Simon Petra a kedvenc ételeiről, kedvenc zenéiről is beszélt, továbbá azt is elmondta, ki a legnagyobb példaképe a sportvilágból.

