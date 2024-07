Chema Rodríguez szövetségi kapitány valószínűleg nem az Egyiptom elleni találkozó főpróbájának tekintette a szombati találkozót, ugyanis a tartalékok közé nevezett Mikler Roland, Hanusz Egon és Pedro Rodríguez Álvarez is kezdő volt, Bánhidi Bence viszont a kispadról figyelte a mérkőzést.

Mikler remekelt a kapuban, a mezőnyjátékosok visszarendeződése és védekezése hatékonyabb volt, mint egy nappal korábban Németország ellen, a lerohanásból szerzett gólokkal pedig 9-4-re elléptek a magyarok. A Bajnokok Ligája-címvédő Barcelona jelenlegi, a Veszprém korábbi vezetőedzője, a japánokat irányító Antonio Carlos Ortega a meccs negyedénél kért először időt, de játékosai hiába próbálkoztak a gyors játékkal, sokat hibáztak (14-6).

Mikler Roland remekül védett a japánok ellen

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A cseréket követően nem tört meg a lendület magyar oldalon, sőt, csak fokozódott, hiszen a tervezett kezdőcsapat tagjai léptek pályára (19-9). Az 1211 néző előtt lejátszott meccs szünetében is tíz volt a különbség, ezért a második félidőben a szoros meccsekre jellemző izgalmak már hiányoztak a játékból. A japánok jobban védekeztek, a magyarok átmenetileg megtorpantak (28-21), de a vezetésüket nem fenyegette veszély.

Szita Zoltán, majd Hanusz Egon is megfordult a balszélső poszton, a magyar csapat pedig az egyre jobb védekezésére alapozva, Imre Bence és Rosta Miklós találataival tíz gól fölé növelte a különbséget. A japánok létszámfölényes akciókkal próbálkoztak, de az üresen hagyott kapujukba több gólt is kaptak, így a vártnál is simább magyar siker született.

A két csapat tizedik egymás elleni mérkőzésén egy japán siker és egy döntetlen mellett immár nyolc magyar győzelem a mérleg.

Eredmény:

Magyarország-Japán 41-27 (21-11)

a magyar gólszerzők: Rosta 9, Szita 5, Imre, Hanusz, Bodó 4-4, Bánhidi, Lékai, Ilic 3-3, Bóka, Ancsin 2-2, Rodríguez Sipos 1-1

lövések/gólok: 55/41, illetve 50/27

gólok hétméteresből: 1/0, illetve 5/4

kiállítások: 4, illetve 2 perc

A magyarok múlt szombaton Győrben 29-25-re nyertek Szlovénia ellen, pénteken pedig Stuttgartban 33-29-re kikaptak Németországtól. Első olimpiai csoportmeccsükre jövő szombaton kerül sor Egyiptom ellen.