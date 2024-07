Mintha bent maradtunk volna a hotelszobában! Sorsdöntő meccset vesztett a férfi kéziválogatott - podcast

A magyar férfi kézilabda-válogatott számára már az első mérkőzés is sorsdöntő volt a párizsi olimpián. A mieink ugyanis egy olyan hatosba kerültek, amelyben a norvégok, a franciák és a dánok is ott vannak. Mivel ebből a hatosból is négy csapat jut tovább, kézenfekvő volt, hogy nekünk elsősorban az Egyiptom és az Argentína elleni meccsekre kellett koncentrálni.

Nagyot küzdött a magyar csapat, de nem tudott fordítani

Fotó: AFP/Aris Messinis

A találkozó után Bodó Richárd, a magyar válogatott játékosa az Origónak azt mondta, a rossz kezdés után csak üldöztük az egyiptomiakat kisebb-nagyobb távolságból. A szegedi kézis hangsúlyozta, hogy könnyű gólok döntöttek a találkozó, mellette pedig az egyiptomiaknál voltak kimagasló teljesítmények is, és az edzőjük, Juan Carlos Pastor is jól olvasta, hogy mit szeretne játszani a magyar válogatott.

A találkozó után mi is kibeszéltük a történteket. A Mediaworks közös podcastjába Edvi László és Novák Miklós mellé ezúttal becsatlakozott Párizsból Koczó Dávid, a Magyar Nemzet újságírója és Éles József, a korábbi 179-szeres válogatott és világválogatott magyar kézilabdázó.

A beszélgetést itt nézheti végig: