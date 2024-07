Már ma eldőlhet a magyar kéziválogatott olimpiai továbbjutása

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Szerdán délelőtt, az úszócsapat jelentős részével együtt indult el a 2024-es párizsi olimpiára Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese. A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton délelőtt 11 órától Egyiptom ellen lép pályára a South 6 Arénában, egy olyan mérkőzésen, ahol a győztes hatalmas lépést tesz a legjobb nyolc közé jutás felé. A hatfős, A jelű csoportban ugyanis az előzetes erőviszonyok alapján az egyiptomi és a magyar válogatott is szerényebb képességekkel rendelkezik, mint a házigazda és címvédő Franciaország, a világbajnok Dánia, és a magyarokat az olimpiai pótselejtezőn is legyőző Norvégia. Ugyanakkor a magyarok hétfő esti ellenfele, Argentína pedig papíron mind Bánhidi Bencéék, mind az afrikaiak számára verhetőnek tűnik. Tehát ahhoz, hogy a csoport első négy helyének valamelyike, és ezáltal a negyeddöntő meglegyen, úgy tűnik, Magyarországnak és Egyiptomnak is a másikat kell legyőznie. A két csapat pedig rögtön egymás ellen nyitja a nyári ötkarikás játékokat Párizsban.

A magyar férfi kézilabda-válogatott Egyiptom ellen kezdi meg a párizsi olimpiai játékokat

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A tokiói olimpiai játékokon negyedik Egyiptom az elmúlt évek legjobb, nem európai kézilabda-válogatottja

Egyiptom a legutóbbi három Afrika-bajnokság győztese (az idei kontinenstorna megnyerésével kvalifikálta magát Párizsba), de az Európa-központú sportágban ennél is nagyobb szó, hogy a legutóbbi három világbajnokságon egyaránt a legjobb nyolc között zárt a csapat, a tokiói olimpián pedig csoportmásodikként jutott tovább, és végül a németek negyeddöntőbeli legyőzése után a negyedik pozícióban végzett. Az afrikai válogatott kulcsemberei közé az eddig Veszprémet erősítő, nyártól a PSG-be igazoló Omar Jahja, valamint a szintén veszprémi klubban kézilabdázó Yehia Elderaa is beletartozik, de a szövetségi kapitány sem lesz ismeretlen a magyar játékosok számára, hiszen az egyiptomiakat tavaly nyár óta Roberto García Parrondo helyett irányító Juan Carlos Pastor korábban tíz éven keresztül a Szeged vezetőedzője volt. A tavalyi világbajnokságon ugyanakkor még nem a spanyol szakember dirigált Egyiptom kispadján, amikor

a vb hetedik helyéért zajló mérkőzésen kétszeri hosszabbítás után 36-35-ös győzelmet aratott a válogatott Magyarország ellen.

Ezt leszámítva egy 2019-es vb-csoportmeccs (30-30) szerepel a két együttes közös közelmúltjában, olimpián pedig 2004 óta először vívnak meg egymással a magyarok és az egyiptomiak.