Ennél drámaibb vereség nincs a világon

A magyar szurkolók remek hangulatot teremtettek

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második félidőt mi kezdtük el. Imre Bence szélről verte a norvég kapus szeme közé, ezzel 14-11 volt ide. Aztán Imre Bence kezében ott volt, hogy elhúzzunk négy góllal, de a norvég kapus kifogta a lövést. Ez azért volt baj, mert Bergerud, a norvég kapus igencsak elkapta a fonalat és a skandináv válogatott 7 perc alatt ledolgozta a hátrányát (14-14). Kezdődhetett tehát minden újra.

Imre Bence hetesével újra mi vezettünk, de Sipos Adrián kiállítása nem hiányzott. Ugyanakkor továbbra is vezettünk és már csak 15 perc volt hátra a meccsből. Az ember szinte nem is akart hinni a szemének. Olyan szépen és fegyelmezetten játszottunk Norvégia ellen. Imre Bence újabb gólt lőtt, s ezzel 19-17-re vezettünk.

Palasics Kristóf káprázatosan védett

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Imre Bence már a hatodik gólját dobta be ezzel 20-18-ra vezettünk. Ugyanakkor a norvég játékosok képesek voltak akár egy perc alatt is két gólt szerezni. 20-20 után Bodó bombázott be egyet, 21-20 ide. De még mindig volt hátra 10 perc. Pedig már vége lehetett volna.

Bodó szerencsére nem így gondolta, mert egy újabb bombával 22-21-es vezetéshez juttatta a magyarokat. Sajnos, a norvégoknak mindenre volt válaszuk, ráadásul az 54. perben Zoran Ilicset kiállították. Ha valami, ez nagyon nem jött jól. Ekkor 22-22 volt az állás, s 6 perc volt hátra a mérkőzésből.

Ekkor Bodó lépett elő nyerőemberré, mert 11 méterről irtózatos gólt lőtt. A norvégok elvesztették a labdát, lehetett a kétgólos előnyért támadni, de még mindig emberhátrányban. Egy labdaeladás után azonban az üres kapuba lőttek gólt a norvégok - 23-23.

Bánhidi Bence óriásit játszott ezen a meccsen

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ennél izgalmasabb végjáték aligha jöhetett volna. Három perccel a vége előtt Lyse a norvégoknak szerzett vezetést, de erre jött Bánhidi válasza. Meg Lyse-é, akit nem lehetett tartani. Belül voltunk már az utolsó két percen, Bergerud védett, de egy labdaszerzés után Lékai egyenlített. Már csak 45 másodperc volt hátra, a norvégok időt kértek.