Szoros csatában verte az olimpiai bajnok Magyarországot

Kevés magyar és sok francia előtt zajlott a meccs

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A 18. percben 20 másodperc alatt (egy rossz magyar átadás miatt) két gólt kaptunk és a francia csapat ezzel egyenlített. Aztán jött egy újabb technikai hiba és

Kanoe góljával - a meccs folyamán először - a franciák vezettek 9-8-ra.

A magyar szövetségi kapitány, Vlagyimir Golovin kénytelen volt időt kérni, hogy a házigazda nagy rohanását valahogy lefékezzük.

Nocandy emelkedése döbbenetes volt, nem is lehetett ennek más a vége, mint újabb francia gól. Erre Győri-Lukács tudott válaszolni. A francia csapat Nze Minko góljával már háromra növelte a különbséget. Ekkor már nagyon komoly különbség mutatkozott a két csapat között. Bíró Blanka nem tudott védeni, cseréltünk is ezen a poszton, így Janurik Kinga állt a kapuba. Vámos Petrára nagyon figyeltek a franciák, de Simon Petrára nem, így az ő gólpasszainak köszönhetően jöttünk fel ismét mínusz kettőre (11-13). Időt is kért az időtlen idpk óta francia kapitány, Oliver Krumbholz. Ez nem annyira jött be nekik, mert mi dobtunk gólt - már csak egy volt a különbség. Sajnos az első félidő utolsó másfél percét borzalmasan elrontottuk. 12-13 után a franciák két gólt id dobtak ebben a nagyon rövid szakaszban, így a szünetben a házigazda csapat 15-12-re vezetett.

Az első félidő utolsó perceiben nem tudtuk tartani a francia csapatot

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második félidőt tehát a francia csapat háromgólos, 15-12-es vezetéséről kezdtük, mégpedig egy Vámos Petra góllal.

Ahhoz képest, hogy a 32. percben a két magyar kapus egyszer sem (!) találkozott a labdával, ránk nézve volt hízelgő ez az állás.

De az is várható volt, hogy ezt így nem lehet tartani. A 35. percben Klujber hetest rontott. Majd jött az első magyar védés, de Januriknak nem volt szerencséje, mert a róla kipattanót is gólra váltotta a francia válogatott (13-17).