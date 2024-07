Vámos Mártonék magabiztosan játszottak

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A labdát harmadszor is elhoztuk, de Jansik lövése nem talált utat a kapuba, de a másik oldalon Vogel is kiválóan védett. Sokáig nem esett gól ebben a negyedben, az emberelőnyökkel sem tudtak élni a csapatok. Mindkét válogatott több hibával játszott ekkor. Bő három perccel a negyed vége előtt jött az újabb francia időkérés, a fórt pedig ezt követően Crousillat használta ki (9-6).

A magyar csapat is kapott egy emberelőnyt, Varga időkérése után pedig Manchercz alakította 10-6-ra az állást. Ezt követően ismét a kapusok percei következtek, majd kettős fórban Marion-Vernoux volt eredményes (10-7). Újabb találat már nem esett, így háromgólos magyar előnnyel indult az utolsó negyed.

A negyedik negyed is magyar támadással kezdődött, majd Molnár harcolt ki egy előnyt, ami Jansik váltott gólra (11-7). Pillanatokkal később Khasz szépített ismét egy szép góllal, így ismét csak három volt közte. Zalánki Gergő azonban akkor gólt, hogy kis híján szétesett a kapu (12-8), de Khasz újabb gólja már a 12-9-et jelentette. Vámos ellen fújtak egy ötméterest öt perccel a vége előtt, Thomas Vernoux pedig be is lőtte (12-10). Hárai sajnos egymás után két ziccert is rontott, majd szük három perccel a vége előtt fórt kaptunk, Varga Zsolt időt is kért. Azonban fekete közeli lövését védte a francia kapus, majd jött a hazaiak újabb büntetője: Thomas Vernoux lövését azonban védte Vogel, már a másodikat fogta.

A franciák kaptak egy újabb fórt, de Vogel önkívületi állapotban védett, hihetetlenül fontos piallanatok voltak ezek. Egy perccel a vége előtt Vámos újabb gólja zárta le végleg a meccset (13-10). Vernoux azonban azonnal villant, így gyorsan 13-11 lett. A végén még Bodegas betalált, de a magyar válogatott így is győzni tudott 13-12-re, így nagyon fontos sikerrel kezdte az olimpiát.

"Nagyon éles franciák ellen játszottunk, ráadásul az atmoszféra is nekik kedvezett. Nagyon fontos győzelem volt. Összeszedettek voltunk az eleján, a franciákat nyomta a tét. Nem tudom, mikor voltunk utoljára ennyire koncentráltak, a védelem úgy állt össze, ahogy a kapitány megálmodta, ebből pedig a támadásokat hatékonyan fejeztük be. A Vernoux nevű játékosuk tartotta őket életben, az volt a kulcs, hogy támadásban nem blokkoltunk le" - mondta az M4 Sport kamerája előtt Varga Dénes.