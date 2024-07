Óriási pofonokat kaptak a magyarok az argentinok elleni kézimeccsen

A magyar férfi kézilabda-válogatott fontos meccsen lépett pályára az olimpia kézilabda-tornáján Argentína ellen, miután az első meccsén kikapott Egyiptomtól. Chema Rodriguez csapata ráadásul úgy kapott ki, hogy egész meccsen nem vezetett, pedig nyolcgólos hátrányból is vissza tudott jönni. A 35-32-es vereség után nehéz helyzetbe került a csapat, mert csak az első négy helyezett jut tovább, így a dánok, a norvégok vagy a franciák ellen kell majd még pontot vagy pontokat szereznünk a továbbjutás érdekében. Az argentinok 36-31-re kaptak ki az első körben Norvégiától.

Bóka Bendegúz már az első percben kapott egy kétperces kiállítást, ami után egy kínai figurás góllal kezdtek a dél-amerikaiak, de azt a találatot még elvették. Ancsin Gábor átlövésből azonnal válaszolt, majd Argentína is gólt szerzett, de Bánhidi Bence beállóból, a kapunak hátal megint vezetést szerzett.

Bánhidi Bence a kapunak háttal is gólt szerzett

Fotó: Aris MESSINIS / AFP

Az argentinok két hetesből csak egyet lőttek be, miközben Szita Zoltán két is gólt szerzett, és Imre Bence is betalált, de nem tudtunk elszakadni, mert a védekezésünk nem állt össze. Bóka szélsőgólja után az üres kapuba lőtt Argentína, majd Lékai góljára is azonnal jött a válasz, 7-7-nél megint egyenlő volt az állás.

Imre Bence lerohanásos gólja után is csak pillanatokig vezettünk, majd Palasicstól jöttek a védések, de elől nagyon sok volt a hiba, 10-9-re már Argentína vezetett. Hosszú percekig nem lőttünk gólt, Palasics hetest is védett, ami után Bánhidi lőtt gólt és emberelőnybe is kerültünk. Imre Bence hetesével, majd Ligetvári az üres kapus góljával és Bodó, valamint Rosta találataival már 15-12 volt ide.

A félidő utolsó előtti percében Bóka labdaszerzése után szerzett gólt, és maradt még idő egy Bodó-gólra is, így a szünetben 17-12-re vezettünk.

Argentin góllal indult a második félidő, majd Ancsin és Bánhidi góljaival 19-13-ra vezettünk, majd Imre hetesével és Lékai üres kapus góljával már 21-14-re. Az argentinok már egyre kevesebb gólunkra tudtak válaszolni, Lékai újabb góljával és Imre lerohanásával 22-15 volt ide.